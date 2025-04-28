加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
M痘
新聞專題
M痘1/300
首頁 / 國際

獅子山進入公衛緊急狀態後 M痘新增177例

2025/4/28 14:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社獅子山首都自由市27日綜合外電報導）位於西非大西洋岸的獅子山共和國衛生官員告訴法新社，境內M痘（Mpox）感染病例上升，近日通報新增177個病例。

獅子山共和國（Sierra Leone）為對抗M痘病毒，在1月宣布進入公共衛生緊急狀態，並派遣衛生團隊進入當地疑似遭感染者的家庭進行篩檢作業。

衛生部的社會動員協調人克萊門斯（Amanda Clemens）昨天表示，衛生工作人員在25至26日期間共記錄177名病例。

獅子山衛生當局昨天公布，自1月起已記錄763例，其中6例死亡，282例康復。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

宣布公衛緊急狀態之後，首都自由市（Freetown）通報病例居冠，政府因此自2月以來在當地開設4家治療中心。

獅子山從世界衛生組織（WHO）和發展夥伴取得6萬1300劑疫苗後，在4月初起為前線醫護、高風險感染族群和12歲以上孩童施打疫苗。（實習編譯：侯彩騏/核稿：徐崇哲）1140428

#西非
#M痘
#世界衛生組織
M痘
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
6類人可皮下接種M痘疫苗 疾管署提醒疫情仍在
66
更多編輯台推薦新聞：