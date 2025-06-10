世衛組織：M痘疫情仍為國際公衛緊急事件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦9日綜合外電報導）世界衛生組織今天指出，M痘疫情依然是國際關注公共衛生緊急事件，世衛組織秘書長也發布了一系列修訂後的臨時建議。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）去年8月首次宣布M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），當時一種新型M痘從疫情嚴重的剛果民主共和國蔓延至鄰國。

法新社報導，世界衛生組織表示，M痘疫情自去年初在剛果民主共和國爆發以來，已有25個國家發現超過3萬7000起病例，其中125人死亡。

M痘和天花病毒相近，但引發的症狀較為輕微，像是發燒、發冷與身體疼痛等。重症患者的臉部、手部、胸部與生殖器有可能出現病灶。

透過 Google News 追蹤中央社

在過往的M痘疫情中，患者病灶大多出現在胸部、手部與腳；然而新型M痘則是引發較輕微症狀，且是在生殖器出現病灶。

國際關注公共衛生緊急事件是世界衛生組織發布的最高層級警戒。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1140610