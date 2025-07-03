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男子栗松溫泉骨折 地勢險峻2小時路程花7小時救援

2025/7/3 09:49（7/3 10:41 更新）
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施姓男子2日前往南橫公路栗松溫泉，在溪底跌倒右小腿骨折，因地形陡峭且夜間昏暗，2小時路程，16名消防和義消人員以人力搬運，花了近7小時才將傷者送到登山口轉送醫院。（台東縣消防局提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年7月3日
施姓男子2日前往南橫公路栗松溫泉，在溪底跌倒右小腿骨折，因地形陡峭且夜間昏暗，2小時路程，16名消防和義消人員以人力搬運，花了近7小時才將傷者送到登山口轉送醫院。（台東縣消防局提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年7月3日
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（中央社記者盧太城台東縣3日電）施姓男子昨日前往南橫公路栗松溫泉在溪底跌倒右小腿骨折，因地形陡峭且夜間昏暗，原2小時路程，16名消防和義消人員以人力搬運，歷時近7小時才將傷者送到登山口轉送醫院。

台東縣消防局勤務中心人員今天上午接受中央社記者電話訪問表示，昨日上午11時26分接獲台東縣警察局通報，台東縣海端鄉南橫公路旁的栗松溫泉山區發生意外，施姓男子於溪谷底部不慎跌倒，導致右小腿骨折，行動受限，急需救援。

消防局表示，受理案件後，立即啟動救援機制，派遣關山消防大隊5名消防人員，及11名關山、海端義消人員前往救援。

消防局表示，由於栗松溫泉地形崎嶇、地勢落差大，加上山區天候不穩及地面濕滑，救援人員攜帶繩索器材、軟式擔架、省力滑輪架設及救護固定器材等專業裝備徒步深入山區，歷經長時間艱難跋涉，於下午2時56分順利接觸傷者，並為其進行患肢包紮固定。

消防局表示，在搬運過程中，因現場地勢落差極大，搬運空間有限，且路況崎嶇狹窄，增加了人力搬運難度，救援人員需分段接駁患者，並架設繩索滑輪系統輔助搬運，入夜後還需調派照明設備與後勤人員支援，克服沿途惡劣及險峻地形。

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消防局表示，這段路程一般人只要2小時，但因人力搬運加上路徑陡峭，歷經長時間救援，於昨晚9時22分順利將傷患護送至登山口，並後送至台東馬偕醫院接受進一步治療。患者意識清楚，狀況穩定。

台東縣消防局提醒民眾，進入山區或溫泉景點時，務必評估自身體能及裝備狀況，並注意地形環境安全，避免發生意外。（編輯：李亨山）1140703

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施姓男子2日前往南橫公路栗松溫泉，在溪底跌倒右小腿骨折，因地形陡峭且夜間昏暗，消防局表示，受理案件後，立即啟動救援機制，派遣關山消防大隊5名消防人員，及11名關山、海端義消人員前往救援。（台東縣消防局提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年7月3日
施姓男子2日前往南橫公路栗松溫泉，在溪底跌倒右小腿骨折，因地形陡峭且夜間昏暗，消防局表示，受理案件後，立即啟動救援機制，派遣關山消防大隊5名消防人員，及11名關山、海端義消人員前往救援。（台東縣消防局提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年7月3日
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