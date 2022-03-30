烏克蘭無人機抗俄凸顯小國空優 專家：平戰轉換將是趨勢

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（中央社記者游凱翔台北30日電）軍用、民用無人機在此次烏克蘭對抗俄羅斯侵略中屢建戰功，專家學者今天表示，無人機就是小國的空優，全台有超過1萬名有執照民用無人機操作手，無人機在必要時轉變為戰時工具是必然趨勢。

台灣韜略策進學會今天舉辦「俄烏戰爭對建構台灣新國防啟發」座談會，由學會副理事長張宇韶主持。

經緯科技創辦人羅正方指出，俄烏戰爭為全球展示一個面對強國的小國，在數量上如何利用不對稱戰力以小博大，給台灣很大啟示；令他印象最深刻的是無人機系統，回顧2020年雙亞戰爭中，亞賽拜然因為有土耳其TB2無人機支援，將亞美尼亞地面部隊幾乎全數殲滅，現代戰爭面貌已經改變。

羅正方表示，很多人認為，俄國入侵烏克蘭後，應能迅速拿下烏克蘭，沒想到烏克蘭在沒有空優的情況下還撐得下去，因此「無人機就是小國的空優」。

他解釋，以一般民用無人機而言，從接觸到熟練操作的時間約3至7天，除操作技術外，現在的無人機都透過人工智慧、感測器導引等電腦排程飛行，難度相對降低。

羅正方提到，目前全台約有超過1萬名有執照的無人機操作手，「1萬台無人機就是1萬個空優」，將國內民用無人機轉變為戰時工具是必然趨勢。

至於目前中國製無人機仍佔市場大宗，在戰時恐遭中國切斷連線，甚至暴露躲藏地點。羅正方指出，因使用中國無人機而暴露操控地點，引來殺生之禍是確切事實，烏克蘭數位轉型部已發布相關訊息，並呼籲切勿使用；中國製無人機的機體或接收器若有後門程式，相關資訊就容易外洩給敵軍狙擊手、砲兵。

羅正方指出，中國製的無人機快速在全球市場崛起，值得台灣借鏡，但更應該思考國內資安、飛安問題，因為美國、日本等民主自由聯盟已禁止使用中國製無人機。

中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩提出新概念，他指出，全台約有700家保全業、共30萬名保全人員，若台海發生戰爭，除了以國防力量防衛外，因保全長年在社區大樓、捷運站、醫院、銀行等公共設施服務，早已熟悉地形地物，應該協助戰時秩序維護、人口普查、災害防救、資訊回饋等任務。

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他建議修改民防法，將保全業這個具有社會特殊效應性質的職業，納入法治並賦予法源；台中市議員暨台中無人機飛手職業工會理事長周永鴻指出，如果沒有法規將落入空談，因此建議相關單位適時修法，因應未來可能的戰爭威脅。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員龔祥生指出，台灣是個島嶼，過去都認為西部是戰場正面、東部是背面，但共軍近年持續在西太平洋戰場經營，現在已沒有明確的前、後方之分，因此共軍同時多點對台灣本島攻擊是有可能的，且共軍也正以此進行訓練。（編輯：郭無患）1110330