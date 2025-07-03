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桃機暑假湧人潮 單日上看14萬人次機場公司估達13天

2025/7/3 10:15
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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）桃園國際機場公司今天表示，隨著暑假旅遊旺季來臨，桃機也湧現出國人潮，暑假期間預估有13天單日上看14萬人次，提醒旅客提前出發，善用智慧化服務，節省等待時間。

桃園國際機場公司今天表示，7月1日至8月31日暑假期間，根據機場公司預估數據顯示，客機總架次4萬359架次，包含加班客機160架次及客運包機26架次，每日平均651架次；總運量預估853萬人次，有機會超越2019年客運量852萬人次、日均13.76萬人次。

機場公司說明，依據預估數據來看，約有13天的單日人次上看14萬人次，分別為7月的10日、17日、27日、31日，以及8月的3日、7日、10日、14日、17日、21日、24日、28日及31日，實際狀況依當日報到情況為準。

機場公司表示，暑假長達2個月，因此客運總量上看853萬人次，單日客運量高峰預計出現在8月24日的14.14萬人次，但仍較農曆春節的單日15.8萬人次低；提醒旅客出發前應確認護照效期及航班資訊，提前3小時抵達機場，並善用包括手機APP網路報到及自助報到機等智慧化服務，節省等待時間。

免稅商店業者表示，其實，從6月底開始就可明顯感受到出國人潮增加，將增加餐飲及商品備貨，滿足消費者需求。

計劃飛日本旅行的陳姓女子表示，特別選在學期結束後的今天出國，主要還是為了配合小朋友時間，在暑期一開始就安排家族旅遊，讓小朋友先放鬆心情，創造家人共同回憶，也可以方便銜接後續暑期營隊課程。

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旅客朱姓男子計劃帶著一雙兒女飛韓國滿足他們的追星夢，已是高中階段的兒女利用暑假初期人還不多時間趕快出國旅遊，回來可專心繼續衝刺學業，家人每年都會安排家族旅遊，雖然暑假費用較一般日期高，但配合學生作息，也只能妥協，不過全家人一起出國旅行，還是覺得很有意義。

機場公司6月24日表示，桃機今年1至5月客運量，達1957萬人次，6月4日起突破2000萬人次，已恢復2019年同期96.5%的運量。（編輯：陳仁華）1140703

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