日本參議院選戰起跑 物價飆漲對策是焦點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本第27屆參議院選舉今天舉行公告，上午8時30分（台灣時間7時30分）起接受登記參選，20日投開票。這次選舉是248席參議院席次當中改選124席，加上有1席東京選區補選，總計要選125席，選戰焦點是物價飆漲對策。

執政聯盟自民黨及公明黨在眾議院未擁有過半席次，屬「少數執政黨」，在參議院，執政聯盟是否能維持過半（加上非改選的席次）、在野黨陣營是否能阻止執政聯盟取得過半席次，備受關注。執政聯盟如果要在參議院維持過半，這次參議院選舉須拿下50席。

昨天包括自民黨、立憲民主黨、日本維新會、公明黨、國民民主黨、共產黨、令和新選組、參政黨等8黨黨魁（主席）出席由日本記者俱樂部主辦的辯論會，討論這次參議院選戰最大的焦點物價飆漲對策。

此外，各黨派針對給付金（補助金）的實施、消費稅率的調降或廢除、米價高漲對策等提出政見，還有年金等的社會福利、少子女化對策，以及因應美國川普政府的關稅措施等外交及安全保障政策等議題都是選戰焦點。

日本放送協會（NHK）自行統計後報導，截至2日為止，全國45個選區應選出的席次是75席，共有347人參選。

其中，執政黨自民黨48人、立憲民主黨29人、日本維新會15人、公明黨7人、國民民主黨22人、共產黨28人、令和新選組12人、參政黨45人、日本保守黨5人、社民黨6人，以及其他黨派或無黨派的參選人。

選區方面，預定參選的人數比上一次3年前參選人數少20人。另外，在比例代表（不分區）應選席次是50席，預定共有172人參選。包括自民黨31人、立憲民主黨22人、日本維新會13人、公明黨17人、國民民主黨19人、共產黨19人、令和新選組12人、參政黨10人、日本保守黨4人、社民黨5人，以及其他黨派或無黨派的參選人。

透過 Google News 追蹤中央社

NHK估選區與比例代表（不分區）總計有519人參選，比上一次3年前參選人數少26人。其中，女性參選人152人，占整體的將近3成，占比僅次於上次選舉，為第二高。

日本讀賣新聞報導，如果這次參議院選舉執政聯盟（自民、公明兩黨）失利，在參議院未能取得過半席次，政局可能流動化。參議院選舉後政壇將風起雲湧，執政聯盟可能討論是否拉攏其他政黨以擴大聯合執政，或是在野黨為了組聯合政權而積極運作。（編輯：張芷瑄）1140703