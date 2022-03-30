擺脫依賴俄羅斯 澳洲企業將供應德國「自由能源」

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（中央社記者丘德真雪梨30日專電）澳洲礦業大亨佛瑞斯特宣稱要向德國提供「自由能源」，並表示2030年前，他的FMG集團每年可向德國供應500萬公噸綠氫，創造的能源效力相當於目前德國每年自俄羅斯進口石化燃料能源總量1/3。

澳洲金融評論報（The Ausralian Financial Review）網站今天報導，FMG集團（Fortescue Metals Group）董事長佛瑞斯特（Andrew Forrest）29日與德國能源業者意昂集團（E.ON）簽訂備忘錄，內容提到FMG集團即將打造氫能供應鏈，可望於2030年前向德國每年輸出500萬公噸綠氫（green hydrogen），亦即不使用石化燃料能源生產的氫能。

佛瑞斯特於德國柏林的一場記者會指出，FMG集團所提供的綠氫，不單只有幫助德國擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，更可望讓全世界擺脫對獨裁者的依賴，因此他稱之為「自由能源」（freedom energy）。

佛瑞斯特向澳洲金融評論報表示，FMG集團可望趕在2023至2024年間輸出20萬公噸氫能。

澳洲金融評論報說，針對佛瑞斯特即將打造的氫能供應鏈，除了意昂集團簽訂合作之外，在過去6個月以來已有多家公司與佛瑞斯特簽訂備忘錄。

佛瑞斯特透露，FMG集團和意昂集團的有關合作計畫支出，至少高達500億澳元（約新台幣1兆700億元）。

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佛瑞斯特坦承，有關氫能供應鏈仍在草創階段，目前的工作重點是爭取建立夥伴合作關係。他說，FMG集團和意昂集團有著信任關係，且這不只是企業之間的信任關係，而是澳、德兩個秉持自由和民主原則國家之間的信任關係。

隨著德國公開反對俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯對德國的能源供應可能會受到干擾。澳洲金融評論報也指出，德國高達1/3的能源需求是依賴俄羅斯供應的天然氣、煤和石油等。再加上德國致力在2050年達到淨零排放，因此德國亟需獲得替代能源。（編輯：陳惠珍）1110330