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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭20/300

俄軍減緩基輔攻勢 加強火力砲轟烏克蘭東部兩州

2022/3/30 19:20（3/30 23:00 更新）
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烏克蘭官員30日表示，俄軍已加強攻擊烏東的盧甘斯克州及頓內茨克州。圖為30日盧甘斯克州利西昌斯克住宅區遭俄軍砲擊。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
烏克蘭官員30日表示，俄軍已加強攻擊烏東的盧甘斯克州及頓內茨克州。圖為30日盧甘斯克州利西昌斯克住宅區遭俄軍砲擊。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社基輔30日綜合外電報導）俄國昨天承諾大幅減少在烏克蘭北部的軍事行動後，烏國首都基輔官員今天說，基輔在夜間沒有受到砲擊，但烏克蘭東部官員表示，俄軍已加強攻擊烏東的盧甘斯克州及頓內茨克州。

路透社報導，基輔副市長波沃羅茲尼克（Mykola Povoroznyk）告訴國營電視台，基輔本身在夜間沒有遭受砲擊。

他說：「夜晚相對平靜地過去了，有警報聲和基輔周遭戰鬥的槍聲，但城市本身沒有受到砲擊。」

俄國承諾在基輔和北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）周邊減少戰事，但切爾尼戈夫州州長曹斯（Viacheslav Chaus）表示，他認為俄軍的攻擊沒有減弱。

曹斯在通訊軟體Telegram寫道：「我們相信俄國（減少軍事活動的承諾）嗎？當然不相信。」

烏克蘭東部的盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）在Telegram表示，烏東城市利西昌斯克（Lysychansk）的住宅區今晨遭到重砲猛轟。

他說：「許多高樓層建築受到毀壞，人員傷亡的資訊正在確認中。不少建築物已倒塌，救難人員正努力拯救生還者。」

頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）今天也說，俄軍正砲擊該州境內區分烏國政府控制領土與俄國支持分離主義團體控制地區的前線幾乎所有城市。

基里蘭科在國營電視台指出，隨著俄國軍隊集中火力攻擊頓內茨克州，情況可能會惡化。

烏克蘭西部的赫梅尼茨基州（Khmelnitskyi）州長哈馬利（Serhiy Hamaliy）今天說，俄軍在一夜之間對赫梅尼茨基州的工業設施發動3起攻擊。

他沒有提供這些目標的詳細資訊，但指出砲火已經「局部化」，正進行確認是否有任何人員傷亡。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天表示，烏國武裝部隊指出，已停止運轉的車諾比核電廠有彈藥爆炸的危險，佔領核電廠的俄軍必須撤出這個地區。

她還說，烏克蘭在昨天的談判中要求俄國，允許在烏克蘭受戰事影響最慘重的城鎮、城市和村莊設立97條人道走廊。

韋列舒克指出：「我們要求聯合國安全理事會立即採取措施，讓車諾比禁區非軍事化，並在那裡設立聯合國特別小組，以消除核子災難重演的風險。」（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110330

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