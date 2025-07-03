加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
指柯文哲帶不明現金回家挨告 許富舜、鄭淑心不起訴
首頁 / 地方

北市規劃第5期空品維護區 大安區先示範工地納管

2025/7/3 10:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北3日電）為提升空氣品質並維護市民健康，台北市環保局規劃設置第5期空品維護區，範圍包含中山南北路及復興南北路段，並擇定大安區示範營建工地納管，預計116年分階段生效。

台北市環境保護局自民國110年起劃設空氣品質維護區，目前已劃設4期，管制區域包含國父紀念館、故宮博物院、台北101大樓等景點，以及新生南路、羅斯福路交叉口至松江路、民權東路交叉口，還有中山南北路至復興南北路間的南京東路、仁愛路、信義路等路段。

進入管制區域內，出廠滿3年的柴油大客貨車及小貨車須先取得優級以上自主管理標章，出廠滿5年的燃油機車則要完成當年度排氣定期檢驗，出廠滿3年的起重機應取得施工機具清潔排放自主管理標章。

環保局空污噪音防制科長邱天安表示，正在規畫增設第5期空品維護區，範圍分為2階段，第1階段為民權東路至羅斯福路間的中山南北路段，及民權東路至辛亥路間的復興南北路段；第2階段為大安區14條主要道路及區內所有營建工地。

此外，為讓市民享有更優良的空氣品質，研擬新增管制對象，將出廠滿2年且未取得自主管理標章的挖土機、推土機、壓路機等12種施工機具，納入禁止進入空品區對象中，同步將起重機應取得自主管理標章的出廠年限下修至2年。

google news透過 Google News追蹤中央社

邱天安說明，第5期空品區首階段預計116年生效，次階段則在117年實施，屆時不僅道路上不得出現違規車輛，大安區也會作為示範區，率先實施工地納管，違者將開罰新台幣500元至5000元，目標119年拓展至全市。

環保局統計，第1、2期空品區分別自110年、111年上路以來，違規開罰件數共約1.5萬件，相當於每月300至400件，第3期空品區則已自今年7月啟動違規取締，請管制車輛儘速完成檢驗或取得標章，避免受罰。（編輯：龍柏安）1140703

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：