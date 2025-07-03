加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台積電ADR創新高 台股開盤跳空上漲20元衝1105元
首頁 / 國際
洛杉磯暴動
新聞專題
洛杉磯暴動1/59
首頁 / 國際

移民團體發起聯邦訴訟 控訴川普政府違憲執法

2025/7/3 07:57（7/3 08:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為6月11日洛杉磯民眾抗議ICE掃蕩非法移民，執法人員在一旁站崗。（路透社）
圖為6月11日洛杉磯民眾抗議ICE掃蕩非法移民，執法人員在一旁站崗。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）洛杉磯多個移民團體針對川普政府提起聯邦訴訟，控訴一系列在洛杉磯地區的突襲執法，違反憲法保障的正當法律程序，要求法院發出禁制令。

「洛杉磯時報」報導，美國公民自由聯盟（ACLU）在內的多個移民團體6月26日聯合提出訴訟。

起訴書指出，6月初以來，洛杉磯地區的洗車廠、公車站、農場和便利商店等場所，頻頻出現身穿軍裝、未表明身分的執法人員，沒有逮捕令就把人抓走。

ACLU律師塔斯札（Mohammad Tajsar）向洛杉磯時報指出，這些執法人員「突然冒出來，到處亂竄，隨機抓人」，執法行動儼然變成「光天化日下公開綁架」。

這些團體發起訴訟，指控川普政府的突襲執法違反正當程序，「藐視憲法和聯邦法律」，希望阻止類似的情況擴散到紐約、芝加哥。

這一波針對非法移民的執法，洛杉磯成為聯邦政府與地方移民社區交鋒的前線。

川普政府6月30日也對洛杉磯保護無證件移民的「庇護城市」（sanctuary city）政策提出訴訟，且公開表示要對庇護城市加強執法。

訴狀當中舉出多個例子，說明移民暨海關執法局（ICE）的執法過程不正當。

包括擁有美國與墨西哥雙重國籍的男子，在工作10年的洗車廠，遭到未具名的執法人員帶走，雖然他出示美國身分證明，卻仍遭到強行帶走。

也有突襲行動使用爆破裝置，破門闖入民宅，打破孩子臥房窗戶，導致家屬受到驚嚇，向警局求助卻被告知無法協助。

訴狀描述聯邦探員在突襲行動當中，「系統性地針對膚色較深的人」，無論是否具有合法身分，膚色較深容易成為盤查對象，使得社區居民擔憂，光長相也可能成為目標。

國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）公開回應，任何聲稱執法人員根據膚色抓人的說法，都是荒謬至極而且完全錯誤的說法，強調國土安全部的執法行動都有明確目標，執法人員在出任務之前，會做出謹慎評估與判斷。

google news透過 Google News追蹤中央社

國土安全部先前公布資料，洛杉磯地區從6月6日到22日的執法行動拘捕1618人。國土安全部及ICE官員過去多次表示，執法行動是針對非法入境、被下達遣返令的人或有犯罪紀錄者。

但報導指出，多數被捕者無犯罪紀錄。目前聯邦法院已受理本案，預計將在數週內針對是否頒布初步禁制令展開審理。（編輯：陳承功）1140703

#川普
#國土安全部
#憲法
#洛杉磯時報
#移民暨海關執法局
川普
彭博：川普與越南達成貿易協議 產地涉中國等地將徵40%關稅川普不滿新聞節目「60分鐘」狀告CBS 1600萬美元和解
洛杉磯暴動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普政府不滿庇護移民政策 狀告洛杉磯
40
更多編輯台推薦新聞：