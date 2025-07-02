烏情報首長：俄助北韓設無人機產線 加劇南北韓局勢

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（中央社記者陳彥婷基輔2日專電）烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）昨天表示，俄羅斯正向北韓轉移無人機製造技術與設備，並在當地建立生產線，估此舉可能加劇朝鮮半島安全局勢。

根據烏克蘭公共廣播公司（Suspilne）報導，布達諾夫指出，俄羅斯並非僅將無人機整機移交北韓，而是轉移包括製造技術、儀器與生產能力。他表示，原本由伊朗設計的「見證者」（Shahed）無人機，經由俄羅斯技術轉化，如今已進一步傳入北韓。

布達諾夫表示，北韓軍力正在提升，主要是因與俄羅斯進行直接合作，並透過戰場經驗強化實戰能力。他指出：「他們的士兵獲得真正的軍事經驗，這無疑影響朝鮮半島的安全局勢。說到底，對北韓而言，唯一的實質敵人就是南韓。」

此外，他也證實，俄製「鎧甲-S1」（Pantsir-S1）防空系統已部署至北韓首都平壤，並由俄方人員協助訓練北韓士兵操作。該系統結合飛彈與速射高砲，可用於防禦低空目標。布達諾夫預測，朝鮮軍方將很快具備獨立操作此系統的能力。

針對人員流動部分，布達諾夫透露，平壤將透過「勞動輸出」模式派遣人力赴俄，未來將有大量北韓公民進入俄羅斯，以取代中亞勞工來源，降低遭到烏克蘭或西方情報機構滲透的風險。部分北韓人員則可能直接投入俄烏戰事。

他指這些人將以「志願者」形式加入俄軍，此舉將避開官方派兵的外界質疑，但實際上仍屬軍事支援。

布達諾夫同時提及，有中國公民參與俄方作戰行動。他表示，這些人主要目的是獲取實戰經驗，與北韓情況相似。烏媒先前也有報導稱，俄方計劃於今年安排約600名中國軍人進入俄羅斯軍事設施接受訓練。

俄羅斯與北韓自2024年起加強軍事合作。布達諾夫早前在另一訪問中指出，俄羅斯與北韓已達共識，在北韓當地生產Harpy與Geran型無人機，與伊朗「見證者」無人機設計相似。俄方目前每月產量達2000架，並預計提升至5000架。

同時，俄羅斯也改良由北韓提供的KN-23短程彈道飛彈，提高精準度，據稱具備攜帶核彈頭能力。北韓則向俄方提供122毫米榴彈砲、各型多管火箭系統（MLRS）與人力支援。

俄國國安會秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）在上個月到訪北韓會見北韓領導人金正恩後，北韓國營中央電視台（Korean Central Television）日前播放金正恩悼念在烏克蘭戰場陣亡的北韓士兵畫面。

南韓國會議員李成權（Lee Seong-kweun）上週引述國家情報院消息指出，北韓將在7至8月間增派軍力至俄羅斯，估計有4000人於今年上半年抵達，另有約6000人將協助重建俄羅斯庫斯克州（Kursk）地區。他也說，早在去年10月，已有約1萬1000名北韓士兵派往俄羅斯。

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俄羅斯媒體報導證實，北韓將派遣軍事建築工人及掃雷人員支援庫斯克州的重建工作。

南韓情報院則指出，北韓至今已向俄羅斯提供超過1000萬枚砲彈與飛彈。（編輯：張芷瑄）1140702