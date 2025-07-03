中華電除息5元 早盤走揚填息約2成

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（中央社記者江明晏台北3日電）電信三雄除息秀陸續登場，中華電信擔綱第一棒，今天進行除息交易，每股配發現金股利新台幣5元，參考價為129.5元，早盤股價表現穩健，上漲1元，至130.5元，填息幅度達20%。

電信三雄除息秀今天起陸續登場，由中華電信揭開序幕，今天進行除息交易，現金股利每股5元，盈餘分配率達104.2%，為2017年以來新高，也是電信三雄中最高者，共發出387.87億元。

中華電信今天除息參考價為129.5元，早盤股價表現穩健，上漲1元，至130.5元，填息幅度達20%，雖未完全填息，但買盤明顯進駐。

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在關稅與匯率等變數風險之下，電信股成為市場資金避風港，中華電信先前股價屢創新高，市值穩穩站上兆元門檻，近年持續推動AI創新轉型、強化網路韌性，企業ICT業務也強勁成長。

台灣大哥大除息日落在7月9日，預計每股配發現金股利4.5元，總額達136億元；遠傳電信同步於7月9日除息，每股預計配發3.56元現金股利，總額達128.36億元，今年3家電信商合計配發652.23億元現金股利，創5年來新高，將挹注台股資金活水。（編輯：林家嫻）1140703