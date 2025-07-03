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指柯文哲帶不明現金回家挨告 許富舜、鄭淑心不起訴
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指柯文哲帶不明現金回家挨告 許富舜、鄭淑心不起訴

2025/7/3 10:18（7/3 10:32 更新）
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前台北市長柯文哲昔日輔選幹部許富舜（後）等人指柯文哲帶不明金錢回家，遭柯文哲妻子陳佩琪提告，北檢2月傳喚許富舜說明。（中央社檔案照片）
前台北市長柯文哲昔日輔選幹部許富舜（後）等人指柯文哲帶不明金錢回家，遭柯文哲妻子陳佩琪提告，北檢2月傳喚許富舜說明。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北3日電）前台北市長柯文哲昔日輔選幹部許富舜、鄭淑心指稱，柯文哲帶不明金錢回家及將募款現金交給陳佩琪。陳佩琪提告加重誹謗。台北地檢署認為許、鄭基於自身所見所聞合理評論，予不起訴處分。

2014年曾協助柯文哲競選台北市長的醫師許富舜今年1月間在陳佩琪臉書（Facebook）留言指出，2014年他為柯文哲建置線上政治獻金電子金流系統，當時認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作團隊，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓」。

許富舜並向記者宣稱「可以問（牙醫）史書華，他一直不爽他捐的10萬不見了」等語。

另外，柯文哲2014年台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心受訪指出，柯文哲當年還在與民進黨初選時，她所募到的錢都親自交給陳佩琪，近期有人反映當時捐款卻沒拿到收據。

陳佩琪認為，許富舜、鄭淑心的言論足以貶損她的個人名譽及社會評價，對2人提起加重誹謗告訴。

許富舜偵查時指出，就他的回憶，他有陪柯文哲參加募款餐會及返回柯家，有看到牛皮紙袋疑似現金的包裝，因為柯的起訴書記載柯有將選舉補助款納入名下運用，他才會評價，且史書華有在公開場合說過自己的捐款未拿到收據，他才引述史書華的公開言論。

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鄭淑心表示，她曾擔任柯文哲參選103年台北市長的募款委員會執行長，政治獻金帳戶存摺是陳佩琪保管，她幫柯文哲辦了2次募款餐會，第2次把錢拿去柯文哲家裡給陳佩琪清點，她受訪時講的就是上面的情形。

檢察官調查後，認為許、鄭是基於自身所見所聞做合理評論，並引述媒體報導史書華查不到捐給柯文哲的10萬元收據新聞，並非無據，難認2人有誹謗陳佩琪的真實惡意，因此予以不起訴處分。（編輯：李亨山）1140703

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