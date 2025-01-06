史書華稱捐10萬給柯文哲沒收據 陳智菡秀監院紀錄

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（中央社記者陳俊華台北6日電）牙醫史書華指自己在2014年捐給前台北市長柯文哲10萬元卻沒收據，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，經向監察院申請會計報告書，證明柯文哲有申報、錢也匯入專戶，史書華聲稱找不到的捐款紀錄，其實不難找。

台北地院審理京華城案2度裁定羈押禁見前台北市長柯文哲。媒體報導，柯文哲昔日輔選幹部許富舜指柯文哲曾將不明來源的金錢帶回家，許富舜也說「可以問史書華，他一直不爽他捐的10萬不見了」；史書華則回應：「沒有收據，監察院也沒有申報。」

陳智菡下午在臉書發文表示，史書華到處說自己2014年捐了新台幣10萬元給柯文哲，但都沒收到收據很生氣、氣死了、氣了10年。但經查證，會計說不但有寄出，也向史書華確認過有寄到。

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陳智菡說，今天她到監察院申請「103年台北市長擬參選人柯文哲政治獻金專戶－首次會計報告書」，不只能證明柯文哲有申報、錢也匯入專戶，史書華還是堅持在監察院官網上查找不到紀錄，然後史書華說正在跟蓬佩奧吃飯，叫記者不要吵他，造完謠拍拍屁股想繼續吃民主自助餐。

陳智菡表示，史書華10年來一直聲稱找不到的捐款紀錄，其實不難找，有點智商、願意求證的人都歡迎打電話到監察院查詢，只要表明「查詢政治獻金專戶」即可；要印出資料要到現場，查一個專戶20元、印出加2元，22元就能讓史書華閉嘴。（編輯：翟思嘉）1140106