柯文哲帶不明金錢回家？陳佩琪：請提人時地供查證

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（中央社記者陳俊華台北5日電）台北地院審理京華城案2度裁定羈押禁見前台北市長柯文哲。2014年曾協助柯文哲競選台北市長的醫師許富舜，指「親眼見到這些金額被帶回家」。柯妻陳佩琪今天說，請提供人時地與相關圖片檔，才能查證。

陳佩琪昨天在臉書發文表示，柯文哲曾親口和她說過沒參與京華城任何一場決策會議，是經都審委員會討論才做出決議。都委會獨立行使職權，並非市長一人關起門來決定，所謂「共識決」是會議決議方式，怎麼能叫串證，若講「共識決」就是串證，這種說法有夠可笑。

在這篇貼文的留言區中，署名「學生許富舜醫生」留言表示，2014年他為柯文哲建置線上政治獻金電子金流系統，當時真心認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作團隊，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓」。不過，這則留言已刪除。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天代轉陳佩琪回應指出，這些訊息10年來她未曾聽聞，柯文哲擔任台北市長期間，許富舜也曾到家中作客，當時許富舜沒有提出任何疑慮，如今在柯文哲再被羈押禁見才提出，這些說法實難確認真偽。

陳佩琪說，為求慎重要請許富舜提供2014年是哪位人士給了多少錢，柯文哲帶回家後的隔天確認有無存入政治獻金專戶，因為過去曾有支持者在餐會上捐款，但銀行已經關門，才委請幕僚處理後續作業，詢問身分證字號和地址，隨後再寄上捐款收據，可證明皆有存入專戶。

陳佩琪表示，如果有許富舜所提的情事，請務必提供人時地與相關圖片檔，才能查證。等到她獲知具體內容後就會詢問律師，是否能把許富舜提供的資訊帶進台北看守所，當面詢問柯文哲，以確實查證。（編輯：蘇志宗）1140105