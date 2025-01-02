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京華城案3度召開羈押庭 柯文哲羈押禁見
首頁 / 政治

檢控辭黨主席仍有影響力 柯文哲：若要關直接說

2025/1/2 22:32
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（中央社記者謝幸恩台北2日電）北院今天晚間重開羈押庭，檢方指控柯文哲實質影響力不因辭職黨主席有異，且列出禁止接觸名單的效果有限；柯文哲則說，他在看守所是否沒影響力，「如果要繼續關我就直接說」。

台北地方法院原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，限制出境、出海、住居，除日常生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。北檢不服提出抗告，高院撤銷裁定，發回北院更裁。

北院二度開庭後，改裁定柯文哲7000萬元交保，均施以電子監控。北檢不服交保裁定，再度提出抗告，高院昨天撤銷發回。北院今天第三度開羈押庭。

檢察官與柯文哲辯護人就柯文哲的實質影響力、隨行秘書許芷瑜的涉案角色、勾串證之虞進行法律攻防。

檢方認為，許芷瑜不是愛玩的小朋友，是協助處理賄款、政治獻金等金流的人，絕非等閒之輩；柯文哲即便辭任黨主席，其實質影響力不因辭職而有異，且勾串翻供已成現實，例如前台北市長辦公室主任蔡壁如已否認偵查中說詞。

檢方也說，柯文哲於昨天民眾黨臨時中央委員會直播中說「我認為公務員不會故意做違法的事」，呼應當時柯文哲接到京華城陳情時的手諭「原則很簡單，公務員不坐牢」，不僅卸責給公務員，也形同隔空暗示串證。

檢方指出，柯文哲涉教唆許芷瑜逃亡，即便柯文哲建議明列出不得接觸的共犯、證人名單，但能發揮的效果有限，仍然無法防止勾串，因此仍有羈押的必要。

柯文哲辯護人則認為，檢察官無止境濫行抗告，形同霸凌，相關的推論也未憑事實，僅為臆測；此外，柯文哲已辭職黨主席，其影響力是不可能促使共犯、證人串供，不能因為沒必要的懷疑，就進行預防性羈押。

對此，柯文哲則陳述，手諭內容是他的口頭禪，同一件事從不同面向去解釋的結果不一樣，他是外科醫生，行就是行，不行就不行，當時台智光案子能擋下來，就是因為台北市警局來市長室報告。

柯文哲也說，檢察官就是動作太大，下不了台，若檢察官認為他不是因辭職黨主席就沒影響力，那他是否在土城看守所就沒有影響力，「如果要繼續關我就直接說」。

柯文哲羈押庭自今天晚間6時開庭，中間休庭1次，至晚間9時15分左右結束，時間長達3個半小時。法官庭末諭知，柯文哲帶回候審室。（編輯：張銘坤）1140102

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