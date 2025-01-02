柯文哲再遭羈押 民眾黨：痛心至極支持辯護律師抗告

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（中央社記者郭建伸台北2日電）北院審理京華城等案，今天第3度召開羈押庭，晚間諭知前民眾黨主席柯文哲羈押禁見。民眾黨表示，痛心至極並嚴正呼籲總統賴清德停止用司法公器對付政敵，民眾黨將陪伴柯文哲捍衛清白，支持辯護律師抗告。

民眾黨代理黨主席黃國昌晚間透過臉書表示，「悖離法律論理，完全無法接受」。

有關北院裁定柯文哲羈押禁見，民眾黨深夜透過聲明表示痛心至極，面對政治黑手深入司法，追殺、迫害在野黨，嚴正呼籲賴總統適可而止，停止用司法公器對付政敵，留給司法乾淨的空間與環境，賴總統不該忽略民意早已怒不可遏，此番舉動會變成破壞司法公信的歷史罪人。

民眾黨強調，面對史無前例的新台幣7000萬元高額保釋金並配合電子設備監控，柯文哲也履行承諾於1月1日請辭黨主席，足以展現他為此做出極大努力，然而檢方卻仍以「可能」、「推測」串證為由繼續主張羈押，甚至透過媒體放話會抗告到底。

民眾黨指出，檢辯處在防禦不對等的狀態之下，柯文哲形同被北檢霸凌，若要仰賴羈押來避免勾串，那北檢這4個月的調查，也形同虛設。

民眾黨表示，北檢當鷹犬求表現，把羈押庭當秀場，刻意釋放無關羈押要件卻不利柯文哲的訊息，讓媒體炒作、操弄輿論，北檢「就是要押柯文哲」已經是濫權濫訴、浪費司法資源，連合議庭法官都告誡檢方不要在抗告書中補充事證「徒增法院、兩造、社會之紛擾，浪費訴訟資源」，遺憾裁定結果仍是如此。

民眾黨強調，會持續陪伴柯文哲捍衛清白，並支持辯護律師依法提出抗告。（編輯：林克倫）1140102