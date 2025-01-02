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四叉貓旁聽李文宗答辯手機響 法警確認無錄音放行

2025/1/2 20:37
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（中央社記者劉世怡台北2日電）北院今晚再召開羈押庭審理京華城案被告柯文哲、李文宗等人有無羈押必要，坐在旁聽席的網紅四叉貓在李文宗答辯時，手機響遭制止，經法警查看手機確認未錄音（影）才放行。

四叉貓（本名劉宇席）離開法庭後，面對媒體訪問表示，「剛剛出了一個包，我覺得好羞恥喔」。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，去年12月26日起訴前台北市長柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月；台北地方法院先前裁定柯文哲、前台北市長辦公室主任李文宗等人交保，經台灣高等法院撤銷發回，北院重開羈押庭，去年12月29日深夜裁定柯文哲等人增加交保金並電子監控。

北檢不服再提抗告，高院昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。北院今天晚間6時開庭，網紅四叉貓和大批民眾都排隊進場，經法警確認手機關機，陸續入坐旁聽。

法官楊世賢訊問李文宗時，旁聽席突然手機聲大響，四叉貓立即站起拿著背包遭法警帶離法庭，庭內有民眾情緒激動懷疑四叉貓錄影或錄音；法官諭知法警須檢查他的手機。

法警庭外檢查完手機後，進入法庭向法官說明檢查結果；法官當庭諭知庭訊筆錄記載，經法警檢查手機，確認沒有錄音錄影。四叉貓隨即表示，不再旁聽要離開，並繳回旁聽證。

四叉貓隨後在臉書發文說：「我旁聽李文宗的庭，iphone16雖然入場有關機，但我忘記背包裡面直播用的三星沒關，平常這個手機直播用的沒在響，但是剛才響了！」（編輯：唐聲揚）1140102

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