京華城再開接押庭 李文宗否認為柯文哲分身

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（中央社記者劉世怡台北2日電）北院今晚再召開接押庭審理被告李文宗等人有無羈押必要，李文宗庭上說，他並非檢方所指柯文哲分身，去年8月至今，他沒跟同案證人或被告有任何接觸，未來也不會，沒勾串可能。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，去年12月26日起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月；台北地方法院先前裁定柯文哲、李文宗等人交保，經台灣高等法院撤銷發回，北院重開接押庭，去年12月29日深夜裁定柯文哲等人增加交保金並電子監控。

北檢不服再提抗告；高院昨天撤銷原裁定，發回北院更裁；北院今天晚間6時開庭，法官楊世賢針對高院發回意旨中與李文忠有關的二起勾串、滅證疑慮事項，進行詢問，分別為112年5月15日柯文哲傳送Line訊息給李文宗；113年8月11日李文宗傳送Line訊息指示木可公司負責人被告李文娟「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」。

李文宗辯護人表示，112年5月15日訊息是因為協會需要用錢，柯文哲表示，會請秘書許芷瑜拿新台幣800萬元過去，李文宗確實有經手這筆錢，一直都有承認，並沒有串供。

李文宗強調，他和許芷瑜極少溝通講話，他現在沒有任何人聯絡方式，更不可能聯絡許芷瑜，並重申，他並非檢方所指柯文哲分身，去年8月至今，他沒跟同案證人或被告有任何接觸，未來也不會，完全沒有勾串可能。

李文宗辯護人表示，檢方指控碎掉木可損益表就是滅證，但是檢方起訴書並沒有把這份損益表列為證據，且木可公司的相關憑證、往來明細、金流都遭檢調查扣及勾稽比對，未達滅證情形。

李文宗指出，每家公司都會有相關報表，113年8月11日是因為木可公司損益表放在公開的辦公室桌上，他考量自已隔天不會進辦公室，所以請妹妹幫他拿去碎掉。

李文宗辯護人說，高院及檢方認為有勾串疑慮，如果有需要，李文宗願意接受網路、電腦、手機進行定期或不定期抽檢。

李文宗辯護人李傳侯表示，法院前次裁定交保及電子監控並禁與同案被告證人接觸，已把所有能做的替代羈押處分都弄上去了，現行已無其他方式，法律不可能強人所難，還是高院及北檢乾脆發明一個儀器，只要串證就被電死，但目前不可能做到，建請法官審酌高院及檢方所指均為抽象串證可能，並不具體，請求維持原交保等裁定。

檢方主張，辯方的電死說法，應是開玩笑，其實本件確實有羈押原因及必要，李文宗介入民眾黨務及財務甚深，且有與在逃通緝被告許芷瑜有串供證之虞等情形，請求法官審酌，裁定李文宗羈押禁見。

楊世賢庭末諭知，已聽取檢辯意見，將與合議庭成員評議後裁定。（編輯：張銘坤）1140102