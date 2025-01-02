北院重開羈押庭 柯文哲：請檢方列出哪些人不得接觸

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）北院今天晚間重開羈押庭，訊問前台北市長、前民眾黨主席柯文哲。柯文哲庭上表示，整個黨一半以上的人都被傳喚過，跟柯文哲定罪有關的人，請檢察官明列出哪些人不得接觸。

台北地方法院原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，威京集團主席沈慶京4000萬元交保，應曉薇1500萬元交保，前台北市副市長彭振聲500萬元交保，李文宗800萬元交保（偵查中200萬交保），均限制出境、出海、住居，除日常生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

北檢不服柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等人交保裁定，提出抗告；台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院。北院二度開庭後，改裁定柯文哲7000萬元交保，沈慶京1億元交保，應曉薇3000萬元交保，李文宗2000萬元交保，均施以電子監控。

北檢不服北院就柯文哲等人交保裁定，再度提出抗告。高院昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。北院今天晚間由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢分工重開羈押庭，由江俊彥訊問柯文哲。

柯文哲庭上表示，法官先前諭知除日常生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人的行為，這部分有模糊的地方。

柯文哲說，昨天開直播處理民眾黨臨時中央委員會來辭職黨主席，依照程序要先詢問黨秘書長黨剩下多少錢、如何移交等，也要找民眾黨立委黃國昌來討論，但整個黨的人幾乎一半以上都被傳喚過了。

柯文哲也說，大家都知道檢察官的目標只有柯文哲一個人，其他人都不重要，如果要防止他串供，跟柯文哲定罪有關的人，請檢察官明列出哪些人不得接觸，他絕對不會接觸。

至於針對逃亡之虞與交保金的部分，柯文哲說明，現在每次出門，都有3到4個記者站在家門口，哪裡有逃亡的問題，而交保金就算再拉高也是賣房子，這需要時間處理。（編輯：張銘坤）1140102