京華城等案重開羈押庭 李文宗：早已被民眾黨切割

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）高院今天撤銷京華城等案被告前台北市長柯文哲等4人交保裁定，台北地院下午重開羈押庭。前台北市長辦公室主任李文宗表示，早已被民眾黨切割，也願配合科技監控。

台北地檢署偵結起訴京華城及政治獻金案，移審在押被告柯文哲等人；北院27日凌晨裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇及李文宗，各以新台幣800萬元至4000萬元不等金額交保。

北院並對柯文哲等被告限制住居、出境、出海，要求除日常生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

北檢不服交保裁定提起抗告，台灣高等法院今天撤銷原交保裁定，發回北院。北院下午3時由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢分工重開羈押庭，訊問柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗。

法官楊世賢開庭時，先訊問李文宗是否有其他國籍、護照或是他國居留權，李文宗答稱沒有。

檢察官則主張，李文宗遭求刑甚重，逃亡規避審判動機甚強，且李文宗曾長期在中國深圳工作，廉政署也在李妻承租銀行保險箱查扣人民幣3萬多元，足證李文宗具備逃亡能力，北院只加保新台幣800萬元，無法有效防止逃亡之虞。

檢察官指出，李文宗和「橘子」許芷瑜都是協助柯文哲處理財務的帳房，柯文哲曾以通訊軟體發訊給李文宗，分別說「如果初期未募到錢，可叫『橘子』先存一些進去，以供作業」、「我叫『橘子』交給你了，算是協會的，相關費用那個支出」。

檢察官說，「橘子」許芷瑜逃亡出境，10月從日本離境至他國，這2個多月期間，她的金融帳戶和信用卡都沒有消費紀錄，可見有謀生能力，李文宗有高度可能和她聯繫，並取得犯罪所得。

檢察官還主張，李文宗和柯文哲供述有多處矛盾，且同案被告李文娟為李文宗胞妹，交保無法防止李文宗勾串，有羈押必要。

李文宗表示，從8月起當證人，到後來被列為被告並遭羈押，都按檢察官指示，已沒和李文娟等人接觸，且新、舊手機都被扣，現在完全沒有其他人的聯絡方式。

李文宗說，都是柯文哲指示「橘子」拿東西給他，「我都是聽從老闆的」，本身和「橘子」的LINE幾乎都沒有溝通。

李文宗還提到，擔任公務員的收入本來就少，先前的新台幣800萬元交保金，就包括向他人借來的300萬元，現在帳戶錢已經非常少，只剩自己和妻子面對困境，且大家都知道他「早已被民眾黨切割」。

他說，其他人還有公司或黨的幫忙，但他未來已不會有工作收入，名下僅有戶籍地一處不動產，短期內也很難支付高額交保金。

李文宗說，目前新竹住處鄰近海邊，若需配合科技設備監控，只要適當方式都可配合，並無意見。

李文宗的辯護律師則說，供述有些許矛盾可能是記憶不清，或觀點、角度不同，不能因此認為有勾串可能；且李文宗未曾刪除手機訊息和滅證，調查期間也都配合通知到庭。為解除相關疑慮，願配合到住處轄區派出所報到，若要科技設備監控，希望排除使用電子腳環，因易衍生皮膚病和失靈狀況。

楊世賢聽取檢辯意見後，將與合議庭評議後做出裁定。（編輯：蕭博文）1131229