北院重開羈押庭 柯文哲：還是要辭民眾黨主席

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（中央社記者劉世怡台北29日電）北院今天下午重開羈押庭，訊問民眾黨主席柯文哲等4名京華城與政治獻金案被告。柯文哲說，在押時就想辭黨主席，「讓黃國昌去幫忙」，現在還是要辭黨主席，明天會去找秘書長。

台北地檢署偵結起訴京華城及政治獻金案，移審在押被告柯文哲等人。台北地方法院27日凌晨裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇及前台北市長辦公室主任李文宗各以新台幣800萬元至4000萬元不等金額交保。

北院並對柯文哲等被告限制住居、出境、出海，要求除日常生活及工作所必需，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

北檢不服交保裁定提起抗告，台灣高等法院今天撤銷原交保裁定，發回北院。北院下午3時由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢分工重開羈押庭，訊問柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗。

江俊彥詢問，之前裁准的文書（辭黨主席文件）是否已生效。柯文哲對此回應，他要辭黨主席，9月間在押期間就有此打算，他掛名黨主席，黨務沒辦法運作，「讓黃國昌去幫忙」。

此時，在旁聽席的民眾黨立委黃國昌起身離開法庭。

柯文哲接著說，他還是要辭民眾黨主席，明天他會去找秘書長，因為還要補選，還有必須向支持者說明，不然小草都退黨了，坦白說他目前在政治上面臨很大危機，希望用1個星期的時間處理好辭掉黨主席。

江俊彥提及，此案檢察官聲押意旨主張，柯文哲仍是民眾黨主席，有可能與已在此案作證的民眾黨籍人士串證，詢問柯文哲如何降低這種風險。

柯文哲在庭上回應，他不能說不幹就落跑，但會辭黨主席，因為做一個黨主席每天跑法院，在政治上會模糊焦點，民眾黨會被搞垮。他不會假辭職，請法院給他2天時間，他要向小草解釋，不然整個黨完蛋。（編輯：戴光育）1131229