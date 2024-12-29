謝長廷臉書指柯文哲案收賄證據薄弱 蔡壁如表達感謝

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（中央社記者鄭維真彰化29日電）民眾黨主席柯文哲遭起訴，總統府資政謝長廷在臉書發文指收賄證據薄弱一點，民眾黨籍前立委蔡壁如今天對此表示感謝，並說此時朋友要多，敵人要少，感謝各方一起支援他們。

台北地方檢察署偵辦京華城及政治獻金案，認定前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，26日依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

謝長廷昨晚在臉書（Facebook）發文指出，任何人把柯文哲起訴文件讀了後，相信一定對政商複雜關係印象深刻而心生反感，但就法律上犯罪要件，收賄證據確實薄弱一點，尤其在押人4月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。

民進黨籍立委陳素月、民眾黨籍前立委蔡壁如及各黨派地方人士等，今天上午到彰化縣田尾鄉參加遶境大典。日前力挺蔡壁如參選民眾黨主席補選的彰化縣議長謝典林原排定行程一同出席，但最後未現身。

對於謝長廷發文內容，蔡壁如接受媒體聯訪時表示謝謝，此時台灣民眾黨需要的是內部團結，外部則需很多朋友支援，朋友要多，敵人要少，感謝各方朋友一起來支援他們。

蔡壁如說，在法律面前要講證據，這份起訴書沒有直接證據，均為推敲引用，是司法上很黑暗的一天，押人取供或要你入罪態勢太明顯。

此外，蔡壁如重申，她從沒說要選黨主席，她是制度捍衛者，此時此刻民眾黨要選的是中央委員，沒有黨主席、副黨席話題，柯文哲主席任期到2026年12月31日，若中間發生事情，黨部應有規劃並由黨章做解釋，外界不需揣測、見縫插針。（編輯：李淑華）1131229