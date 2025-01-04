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蔡壁如提劣幣說掀波 許甫批一再翻供會害柯文哲

2025/1/4 17:18（1/4 17:32 更新）
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圖為北檢去年12月2日以證人身分傳喚蔡壁如（前中）釐清京華城案、柯文哲政治獻金案細節。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北4日電）前民眾黨主席柯文哲再遭羈押，媒體報導起訴書揭露前立委蔡壁如曾向柯文哲提及不能忍受「劣幣驅逐良幣」，並點名民眾黨副秘書長許甫等人。許甫今天反駁蔡壁如，若證詞具結一再翻供會害柯文哲，並反問作證時說的劣幣是誰。

北檢偵辦京華城等案，媒體報導起訴書指出，柯文哲行動硬碟中有記載「朕是雍正帝」等內容的檔案，且還有一封蔡壁如寫給柯文哲的信，信中蔡壁如心疼民眾黨前副秘書長陳建璋離職，並告訴柯文哲不能忍受「劣幣驅逐良幣」，還點名劣幣是民眾黨秘書長周榆修、民眾黨副秘書長許甫及黨團主任陳智菡等人。

時隔多日，許甫今天透過臉書發文表示，蔡壁如在檢方問訊時證稱他們4人是劣幣驅良幣，問訊內容被媒體曝光後，蔡壁如又改稱周榆修、陳智菡兩人是被檢方憑空塞入。

許甫指出，隔兩日蔡壁如接受廣播媒體訪問，又稱真正該負責任的是許甫、謝立功等2021年在中央黨部的人，意味著他們是劣幣驅良幣。

許甫表示，他2021年還在媒體服務，2022年3月進到民眾黨時，前副秘書長陳建璋已離職5個月餘、前文宣部主任柯昱安已離職3個月餘，也就是蔡壁如不管是指4人或2人，證詞都錯誤不實。

許甫提到，這件事是無關案情的風花雪月，蔡壁如想跟檢方交心聊天他尊重，但蔡壁如談話評論一再缺乏事實基礎，政治語言或有較大的寬容，但作證證詞需嚴肅謹慎並需本人閱讀後簽名具結，可不能隨心所欲憑空臆測，更不該在具結後，反覆一再翻供。

許甫談及，他對於被蔡壁如稱劣幣還是比特幣，都能一笑置之，但如果其他證詞缺乏事實基礎又反覆翻供，害了柯文哲官司，甚至成為檢方借題發揮繼續聲押的理由，這不是政治語言，不像過去打迷糊仗就能停損。

對於外界稱因為翻供導致柯文哲被羈押，蔡壁如今天受訪澄清，「不是吧」，羈押柯文哲的理由有6大點，都與她無關，應該把檢方抗告的理由拿出來，很多事實還是要去看抗告書。

蔡壁如強調，她並沒有翻供，只是把過程講清楚，在抗告的羈押庭上，法官也詢問翻供一事，但柯文哲的律師表示，蔡壁如是就筆錄做正確陳述，因此柯文哲被羈押的理由並沒有提到她翻供。（編輯：林克倫、張若瑤）1140104

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