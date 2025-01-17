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民眾黨主席補選登記截止 黃國昌蔡壁如參選

2025/1/17 18:27
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（中央社記者郭建伸台北17日電）今天是民眾黨主席補選登記最後一天，民眾黨透過聲明指出，共有代理黨主席黃國昌及前立委蔡壁如登記，後續民眾黨選舉委員會將進行候選人資格審查，審查後將正式公布。

台灣民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席。依民眾黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推1人代理。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。

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民眾黨日前公布選務期程規劃，1月14日到17日進行候選人線上報名作業，1月18、19日進行候選人資格審查，1月22日到24日進行候選人線上連署，2月4日進行號次抽籤，2月8日及14日進行黨主席候選人政見發表會，2月15日投票並公布得票統計數字及選舉結果，2月19日公告黨主席當選名單。

今天是民眾黨主席補選登記參選最後一天，就在截止時間前半小時，民眾黨中央委員江和樹透過臉書指出「不會吧？蔡壁如登記參選台灣民眾黨主席，哪來的勇氣啊？」頓時引發外界關注。（編輯：林克倫）1140117

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