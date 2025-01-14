黃國昌投入民眾黨主席補選：沒有畏懼退縮的權利

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（中央社記者陳俊華台北14日電）民眾黨前主席柯文哲涉入官司請辭，2月15日將補選黨主席。民眾黨代理主席、立委黃國昌今天宣布投入民眾黨主席補選，他說，當權者鋪天蓋地迫害柯文哲時，「我沒有事不關己的空間、更沒有畏懼退縮的權利」。

黃國昌上午在臉書發文，以「壯大台灣第三勢力、團結民眾堅定前行」為題表示，經過審慎的思考，他決定投入民眾黨主席的補選。「台灣的第三勢力是得來不易的火苗，對台灣民主未來的發展至關重要，絕對不能熄滅。」這是他與柯文哲一直以來共同的信念，堅定不移。

黃國昌說，自2023年11月16日，他與柯文哲同台並宣布加入民眾黨後，有機會與柯文哲數度深入討論台灣民主的進程與未來的挑戰，也因此越發堅決相信這條道路所指引的方向。

黃國昌指出，如今因當權者感受到威脅而運用黨、檢、媒鋪天蓋地迫害柯文哲，甚至明目張膽地在法庭上要脅柯文哲辭去黨主席一職，顯然是以消滅「台灣民眾黨」這個初扎根於台灣土地的進步力量為最大目的。

黃國昌說，即便柯文哲心中最關心的並不是自己未來的命運、而是民眾黨與台灣的發展，但是在面對這樣的挑戰時，柯文哲也不得不暫時卸下這個親手培育出來的、無比疼惜的政黨，用一個人的身體與意志，獨自對抗正在形成的新黨國機器。在台灣民主法治遭受重創的時刻，「我沒有事不關己的空間、更沒有畏懼退縮的權利」。

黃國昌表示，在前一次與柯文哲對談到夜深的討論中，柯文哲對自己的案情一字未提，心心念念的都是民眾黨的未來；柯文哲多次叮囑「台灣民眾黨以一人政黨起家，但不能以一人政黨持續」，並將這樣的信念貫徹在行動中。

黃國昌指出，在柯文哲因外力逼迫而餘下的黨主席任期內，他認為民眾黨需要做到3件事，第一，延續柯文哲「開放包容」精神，透過2026年地方縣市長選舉，為台灣發掘更多適合共同引領社會踏實進步的領導者，讓人民親眼看見並相信，民眾黨是兼具企圖心與理念，最與社會脈動貼近，並勇於為政見與願景負責的政黨。

黃國昌說，第二，堅守民眾黨創黨以來、由下而上凝聚共識的草根精神，堅定民主與改革的原則，與公民社會一同茁壯。「台灣是台灣人的台灣、不是民主進步黨的台灣」，民眾黨有無可迴避的歷史責任，節制過度膨脹的權力，站在人民的立場發聲。

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黃國昌表示，最後，必須接起柯文哲所開始的火種，持續不懈構築台灣未來發展的藍圖，通過誠實的思辨、負責任的態度與理性、務實、科學的方法，團結更多台灣人民加入改革行列。

黃國昌說，在這段柯文哲無法親自領導民眾黨的時間，他將窮盡一切努力，義無反顧與民眾黨所有人員一起勇敢前進，開拓台灣政治需要的改革與進步，「同志們，我們一起努力，讓柯文哲主席回來時，為這個團隊感到驕傲」。（編輯：楊凱翔）1140114