投入民眾黨主席補選 黃國昌：關鍵是跟柯文哲長談

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台灣民眾黨代理主席黃國昌今天表示，投入黨主席補選關鍵是因與前主席柯文哲長談，成為候選人後會向黨員及支持者報告後續工作及落實理念，還有承繼柯文哲交代任務。

黃國昌上午在民眾黨秘書長周榆修及4名民眾黨台北市議員陪同赴台北市議會拜會議長戴錫欽。黃國昌會前受訪被問及臉書Facebook公布投入民眾黨主席補選後拜會北市議會是否要尋求支持。

黃國昌說，拜會北市議會是先前排好的行程，且在前主席柯文哲帶領之下，民眾黨在台北市已有4名優秀議員，對市政嫻熟也代表民眾黨精神及價值，在議會也為市民立場及權益發聲，並善盡監督責任。

他表示，拜會台北市議會是要以黨中央提供協助地方，希望中央和地方通力合作，為台北市爭取更多更好的建設，並當面向議長戴錫欽請託，因議會是國民黨過半，盼讓優秀民眾黨議員有發揮空間。

媒體追問願意投入黨主席補選原因。黃國昌在鏡頭前先沉默數秒後嘆氣後說，真正關鍵是跟柯文哲長談，且想到當時柯文哲告知的話，因柯文哲還是掛念民眾黨發展，且在柯的努力打拚之下，已為台灣第三勢力開拓出空間。

黃國昌指出，柯文哲也打造出堅強團隊，且柯曾勉勵黨員，民眾黨是一人政黨起家，但不能以一人政黨持續，像是這幾年共同努力打拚，民眾黨為政壇栽培很多明日之星，但因柯文哲遭政治追殺，在這時候大家更要攜手繼承柯文哲交代任務，壯大改革隊伍，吸引更多優秀人才加入。

他說，民眾黨是有制度政黨，針對2026年選戰策略，全黨會上下一心討論規劃，且著眼不只是新竹市，每個人都要在最佳戰鬥位置為第三勢力打開更多空間。

黃國昌表示，爭取每名黨員支持，是成為正式黨主席候選人責無旁貸的任務，會向黨員及支持者報告接下來的工作及落實理念，且繼承柯文哲交代任務也是他的責任，針對黨的未來發展會跟黨員交換意見，這是代理主席該做的事。

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媒體詢問是否會因京華城等案與藍營有隔閡。黃國昌說，每個政黨都有主體性和價值政策及綱領，民眾黨努力的方向，其實柯文哲已規劃非常清楚，作為第三勢力領頭羊，會在各地發掘人才，與其他政黨良性競爭本來就是民主常態。

黃國昌等人受訪後赴戴錫欽辦公室拜會，事後在戴錫欽陪同下，一群人轉赴參訪台北市議會議場，黃國昌也站在台北市長備詢桌前感受議場空間。（編輯：方沛清）1140114