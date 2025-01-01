柯文哲：不讓司法干擾民眾黨發展 決定請辭不拖累

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（中央社記者郭建伸台北1日電）民眾黨主席柯文哲今天表示，他不能讓冗長的司法程序模糊焦點、干擾民眾黨發展，他不希望整個黨被拖累，因此正式向中央委員會請辭。但他也說，仍是終身黨員、志工，並盼別因他的去留而掀起「退黨潮」。

民眾黨今天下午舉行擴大中央委員會議，柯文哲親自主持會議，並向中央委員請辭黨主席一職，而中央委員會也推舉立法院黨團總召黃國昌為代理黨主席。

會議結束後，柯文哲透過直播向支持者說明心境與請辭決定。柯文哲表示，他這次遇到一些挫折，不過面對4個月的經歷與紛擾，仍沒有改變「心存善念，盡力而為」的人生哲學與信念，仍相信不因短期利益犧牲長期利益，不因少數人利益犧牲多數人利益，不因政黨利益忽略國家利益。

柯文哲表示，今天召開中央委員會最重要的是他要請辭黨主席，他不能讓冗長的司法程序模糊焦點，干擾民眾黨發展，他不希望整個黨被拖累。

柯文哲說，畢竟民眾黨現在是台灣重要的政治力量，不能因此干擾台灣的民主政治發展，他對民眾黨有責任，絕對不會因為他個人的因素，讓民眾黨發展受阻，因此他正式向中央委員會請辭，謝謝所有中央委員支持他的請辭理由。

柯文哲表示，今年是民眾黨的選舉年，2月1日新任的中央委員將上任，黨主席將盡快補選，希望結果在2月1日前後底定，讓新的黨主席及中央委員會能夠帶領民眾黨向前進。

柯文哲表示，他也推薦由立法院黨團總召黃國昌任代理黨主席，因為黃國昌的政治經驗、能力與在立法院表現，大家都有目共睹，應該可以把代理黨主席做得很好；若要舉辦黨主席的選舉，任何人都能出來選舉，也能爭取黨員支持。

柯文哲強調，雖然他辭去黨主席，但仍是民眾黨終身黨員、終身志工，也是國家治理學院最重要的教員，有媒體報導因為他的關係可能掀起「退黨潮」，但他要拜託大家繼續支持民眾黨。

柯文哲也表示，他在羈押期間被提訊10幾次，有次從早上8時問到晚上8時，他以前雖能騎單車「一日北高」，但沒想到審訊一整天能讓人身心耗竭；被送回台北看守所時，竟然有人在下雨時的馬路邊舉牌，雖然他不知道這些人的名字，但他仍感謝大家支持，讓他撐過最困難的時候。

柯文哲說，謝謝上蒼給他機會停下來讀很多書、檢視自己的人生，他還是有需要改進的地方，他很清楚自己不是會圖利、貪污違法的人，但為何鬧得風風雨雨，還是需要檢討。

柯文哲強調，人有時遇到困境時內心會充滿仇恨，特別是他父親狀況不好躺在醫院，有陣子他真的很氣，但他最後仍撐過去，沒有因此心中充滿仇恨。

結束直播後，柯文哲與民眾黨公職一一握手擁抱，民眾黨前立委陳琬惠、黨團主任陳智菡都潸然落淚。下午5時左右，柯文哲搭車離開台玻大樓，現場支持者聚集，不斷高喊「永遠的選擇，柯文哲」、「阿北加油」。（編輯：林興盟）1140101