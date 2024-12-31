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白批北檢逼柯文哲辭黨主席 綠：不要為個人鬥臭司法

2024/12/31 11:37
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（中央社記者林敬殷台北31日電）民眾黨主席柯文哲涉京華城等案遭起訴，台北地院重開羈押庭，29日深夜裁定加保提高4名被告保釋金，柯文哲等4人完成交保，北檢規劃再提抗告。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，尊重司法，希望所有政黨及政治工作者停止政治操弄，不要為了個案及個人來鬥臭司法。

吳思瑤今天在立法院會開始前在議場前受訪時，針對媒體詢問做上述表示。

媒體詢問，民眾黨立委黃國昌批評，檢方透過羈押為武器，以近乎脅迫方式要柯文哲不辭民眾黨主席就羈押，不僅針對柯主席，更是想消滅台灣民眾黨，為總統賴清德除去政敵。

吳思瑤表示，柯文哲要不要繼續領導民眾黨，這是民眾黨的家務事，想要逼宮、篡位的人，絕對不是北檢，怎麼會甩鍋給北檢。司法管的是司法，是不法犯罪的偵辦，司法不會介入政黨的政治經營，民眾黨內想要篡位、奪權的人，絕對不是在北檢，到底是誰，社會自有公評。

至於前駐日代表謝長廷日前針對北檢起訴柯文哲一事發表評論，引發外界揣測是否意在爭取司法院大法官。

吳思瑤表示，柯文哲案是社會矚目的案件，各界有各自解讀和關切，民進黨團尊重每一個人對於司法個案的看法，誰能夠做定奪、裁判，都應回歸司法。

吳思瑤說，民進黨團尊重謝長廷的說法，認同或不認同，那是另外一回事。倒是臆測謝長廷的發言背後有政治目的，「都扯太遠」，這是天方夜譚。（編輯：潘羿菁）1131231

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