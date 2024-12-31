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柯文哲向民眾黨銷假 元旦主持中央委員會說明請辭案

2024/12/31 20:53（12/31 21:55 更新）
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北院29日裁定民眾黨主席柯文哲（左）以新台幣7000萬元交保。圖為柯文哲30日下午交保後，從北院返抵台北住所。中央社記者趙世勳攝 113年12月30日
北院29日裁定民眾黨主席柯文哲（左）以新台幣7000萬元交保。圖為柯文哲30日下午交保後，從北院返抵台北住所。中央社記者趙世勳攝 113年12月30日
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（中央社記者郭建伸台北31日電）民眾黨主席柯文哲二度交保，外界關注是否將請辭黨主席。據了解，柯文哲今天已經向黨中央銷假，明天將親自主持擴大中央委員會，除了將說明請辭黨主席一案，也安排中央委員現場推舉代理黨主席。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，26日依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。北院審理京華城等案裁定柯文哲交保。

柯文哲於羈押期間，北院曾裁准柯文哲遞交辭職聲明給秘書長周榆修，但民眾黨當時表示沒收到請辭信，也重申會等柯文哲回歸繼續領導黨務；北院29日開羈押庭時，柯文哲在庭上回應，他要辭黨主席，9月在押期間就有此打算，他掛名黨主席，黨務沒辦法運作，「讓黃國昌去幫忙」。

據了解，民眾黨將於2025年1月1日下午於台玻大樓召開擴大中央委員會，成員除了中央委員外，也有中央緊急應變小組成員，屆時將由柯文哲主持會議，並親自說明黨主席請辭案。外界預料當場也將由中央委員推舉出代理黨主席。

據了解，由於中央委員會日前替柯文哲延長請假，柯文哲交保後一度仍處於「請假狀態」，但因應明天親自主持中央委員會，柯文哲今天已向黨中央銷假。

民眾黨章第16條明定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推1人代理之，如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。（編輯：林興盟）1131231

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