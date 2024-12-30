民眾黨帶貨賣小物抽佣 林右昌：藍綠從未有過

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（中央社記者葉素萍台北30日電）媒體報導，民眾黨利用「網紅帶貨」銷售手法，用「折扣碼」發放KP競選小物，從中抽佣分潤。民進黨秘書長林右昌今天說，從來沒聽過有黨公職抽佣分潤的情況，不管是民進黨還是國民黨，販售競選小物都從未有過這種事。

林右昌今天接受「CNEWS匯流新聞網」政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。

對於民眾黨秘書長周榆修先前質疑新境界文教基金會與眾望基金會運作並無不同。林右昌說，兩者性質完全不同，新境界文教基金會是民進黨中常會正式議決通過，民進黨捐助成立的智庫，主要為民進黨提供選舉白皮書、選舉、議題研究等功能，屬於民進黨的附屬組織。

林右昌表示，民眾黨的基金會則是一般人捐助的民間基金會，目的用於台北市的社會福利與相關照顧，但媒體報導顯示，這些資金疑似被挪用至黨務支出或競選經費，包括支付黨工薪水，與新境界的使用方向完全不同。

林右昌強調，新境界的智庫功能明確，董事長由民進黨主席兼任，性質完全不同，別把民進黨硬扯進去，不要混為一談。

對於民眾黨在競選期間販售小物卻涉及抽佣的爭議，林右昌說，從來沒聽過有黨公職抽佣分潤的情況，不管是民進黨還是國民黨，販售競選小物都從未有過這種事。他進一步指出，媒體報導中提到的「抽佣、分潤」問題，與過去慣例完全不同。

近來朝野在國會攻防，林右昌說，「國會是比人頭，不是比拳頭」，國民黨不僅封鎖通道、快速通過法案，連其他黨派立委、媒體也無法進入會場。

林右昌說，國民黨行為「往頭打、往臉打」，甚至在旁邊笑，像惡霸欺負弱者，更離譜的是有立法委員像小太妹一樣對著鏡頭比中指，這樣的行為完全不應該。

另外，主持人也問到，距離2026縣市長選舉不到2年，民進黨力拚藍天變綠地，最早表態參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧早已跨出選區四處跑，身為「潛在候選人」的林右昌選舉計畫為何。

林右昌說，台灣政治還有諸多問題須待解決，這時不是討論選舉的好時機。（編輯：翟思嘉）1131230