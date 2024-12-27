推全國客家日 民進黨：讓台灣成尊重且包容多元社會

（中央社記者溫貴香台北27日電）為推廣12月28日「全國客家日」，民進黨客家部今天舉辦「我們的第一句話，母語守護者」策展暨記者會，黨秘書長林右昌表示，過去民進黨與客家鄉親共同推動客語及客家文化的保存，未來也會持續努力，讓台灣成為尊重且包容多元的社會，持續推廣族群平等、文化平等的理念。

林右昌表示，今天是一個特別有意義的日子，因為明天就是12月28日全國客家日。為了紀念這個重要的日子，民主進步黨特別籌劃母語藝術策展。民進黨自創黨以來，一直將族群平等、文化平等的理念以及相互尊重、理解視為基本價值，並持續為珍貴的台灣多元文化而努力。

林右昌也提到1228這一天，不禁想起1988年，那時黨才成立兩年，許多客家鄉親與民進黨共同努力，推動客語保存與文化尊嚴。正是透過這些奮鬥，終於將12月28日訂為全國客家日。這個成就不僅屬於客家族群，更是全體台灣人的驕傲。

策展記者會由獲金鐘獎的主持人鍾依芹以流利的台灣客語說明策展的背後價值，也請台灣山歌后吳權芸展演老山歌，象徵客家文化的傳承；另外請獲3座金曲獎的羅思容，同時也具詩人、藝術家的身分，分享展演台灣的土地故事；並請到史上最年輕的金曲獎入圍歌手黃于娟帶來精彩動人的黃三妹台灣客語創作曲。

林右昌說，在國民黨執政時期，過去的語言政策帶有不平等色彩，僅鼓勵使用國語，甚至貶抑其他族群的母語。當時，只有國語講得標準的人才會被認為有水準，而講母語的人則常被視為次等。母語其實是每個人最原初的語言，是生命的根本與文化的承載。

林右昌表示，從1988年走到今天，已經過了數十年的時間。雖然取得了一些成果，但台灣社會在文化保存與發展上仍有許多需要努力的地方。文化與語言的推廣是一個長久的工程，這不僅是台灣社會文明的重要一環，更是每一個人共同的責任。

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林右昌認為，民進黨作為執政黨，將持續肩負起這份使命，讓台灣所有的族群無論來自何處，都能受到平等的尊重。也會與所有的客家鄉親攜手合作，讓國家語言法的理念落實，讓客家文化與語言得以永續傳承，成為台灣多元文化的一部分。

他強調，語言不僅是溝通的工具，更是文化的核心與靈魂。將繼續努力，讓台灣成為一個尊重多元、包容多元的社會，一起為台灣的母語與文化傳承努力前行。（編輯：林興盟）1131227