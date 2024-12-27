林右昌：新境界與眾望基金會性質不同 周榆修勿抹黑

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（中央社記者溫貴香台北27日電）民進黨秘書長林右昌今天表示，新境界文教基金會是民進黨捐助成立、是民進黨組織的一部分，與眾望基金會是一般民間基金會、屬社會福利性質完全不同，民眾黨秘書長周榆修指兩個基金會運作並無不同，是抹黑、誤導視聽。

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金等案，昨天台北地檢署偵結起訴。周榆修說，眾望基金會平常從事慈善工作，並提供柯文哲制定長照保險政策，眾望基金會的運作模式，跟民進黨新境界文教基金會並無實質不同；木可則是民間商業公司，運作模式跟小英商號、賴桑小舖一樣。

林右昌上午出席民進黨客家部「我們的第一句話，母語守護者」策展記者會，面對媒體詢問表示，周榆修所言非事實，而且是完全錯誤，刻意牽扯民進黨，抹黑、誤導視聽、動機不正，手法非常不可取。

林右昌說，新境界文教基金會是民進黨中常會正式議決通過，由民進黨捐助成立，目的是政策研究，性質上屬於民進黨附屬智庫組織，新境界文教基金會董事長向來都是由黨主席兼任。

林右昌表示，眾望基金會是一般財團法人，捐助者是一般捐助人，目的是台北市的照顧與關懷，從眾望基金會成立來源與目的來看，實際上不應該跟政黨與選舉相關。

他說，根據報導，檢調查出有涉及挪用基金會資金來支付民眾黨包括周榆修等相關黨工與競選總部員工薪水，這與新境界文教基金會的性質、狀況與本質完全不一樣。

柯文哲昨天向法官提及木可公司的商品就像是當年的扁帽工廠、小英商號與賴桑小舖，林右昌說，對於相關案件與涉案當事人個人言論，他不予置評。（編輯：謝佳珍）1131227