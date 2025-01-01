柯文哲請辭民眾黨主席 黃國昌代理
2025/1/1 16:21（1/1 17:51 更新）
（中央社記者郭建伸台北1日電）民眾黨今天下午舉行擴大中央委員會議，黨主席柯文哲在會中向中央委員請辭黨主席，中央委員會通過推舉立院黨團總召黃國昌為代理黨主席。
台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。
柯文哲表態辭黨主席，民眾黨今天下午3時舉行擴大中央委員會，由柯文哲主持。約過1小時，中央委員江和樹於下午4時出面受訪，轉述會議過程。
江和樹說，雖然中央委員挽留，但柯文哲仍表達辭意。他說，柯文哲雖然離開黨主席職位，但仍是終身的黨員、志工，相信柯文哲的精神永遠留在民眾黨。
江和樹表示，中央委員會也現場推舉立委黃國昌為代理黨主席，他是第一個舉手支持的人，15位中央委員有14人同意，只有黃國昌沒有舉手，代表一致通過由黃國昌任代理黨主席。
江和樹坦言，現在黨的狀況很低迷，他希望若小草仍支持柯文哲，要記得柯文哲是被逼迫的，柯文哲不是不愛民眾黨，而是著眼於民眾黨的未來，「因為愛才做出選擇」。
他表示，未來確實可能有支持者因無法接受柯文哲請辭而離開，但若民眾黨倒了，柯文哲就會倒了，「這個黨還在，柯文哲才會在」。
江和樹說，今天會中許多人都哭了，大家都非常不捨。面對挽留，柯文哲也哽咽地說，雖然捨不得，仍決定請辭，若變成榮譽黨主席，就變成「玩假的」。（編輯：翟思嘉）1140101
影片來源：民眾之聲
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