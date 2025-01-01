柯文哲請辭民眾黨主席 黃國昌代理

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（中央社記者郭建伸台北1日電）民眾黨今天下午舉行擴大中央委員會議，黨主席柯文哲在會中向中央委員請辭黨主席，中央委員會通過推舉立院黨團總召黃國昌為代理黨主席。



台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。



柯文哲表態辭黨主席，民眾黨今天下午3時舉行擴大中央委員會，由柯文哲主持。約過1小時，中央委員江和樹於下午4時出面受訪，轉述會議過程。



江和樹說，雖然中央委員挽留，但柯文哲仍表達辭意。他說，柯文哲雖然離開黨主席職位，但仍是終身的黨員、志工，相信柯文哲的精神永遠留在民眾黨。



江和樹表示，中央委員會也現場推舉立委黃國昌為代理黨主席，他是第一個舉手支持的人，15位中央委員有14人同意，只有黃國昌沒有舉手，代表一致通過由黃國昌任代理黨主席。

江和樹坦言，現在黨的狀況很低迷，他希望若小草仍支持柯文哲，要記得柯文哲是被逼迫的，柯文哲不是不愛民眾黨，而是著眼於民眾黨的未來，「因為愛才做出選擇」。

他表示，未來確實可能有支持者因無法接受柯文哲請辭而離開，但若民眾黨倒了，柯文哲就會倒了，「這個黨還在，柯文哲才會在」。

江和樹說，今天會中許多人都哭了，大家都非常不捨。面對挽留，柯文哲也哽咽地說，雖然捨不得，仍決定請辭，若變成榮譽黨主席，就變成「玩假的」。（編輯：翟思嘉）1140101

影片來源：民眾之聲

台灣民眾黨1日在中央黨部舉行擴大中央委員會議，黨主席柯文哲（前右）會中正式請辭主席職務。傍晚5時許，柯文哲步出黨部準備搭車離開，離去前向在外等候的支持者握手致意。中央社記者裴禛攝 114年1月1日

台灣民眾黨擴大中央委員會議1日下午在中央黨部舉行，黨主席柯文哲（圖）會中辭去黨主席職務，同時強調請辭後自己仍是終身黨員、志工。傍晚5時許，柯文哲搭車離開黨部，從車內向在外等候的支持者揮手。中央社記者裴禛攝 114年1月1日

台灣民眾黨1日下午召開擴大中央委員會議，黨主席柯文哲會中正式請辭黨主席，場外則有不少支持者拉起布條聲援柯文哲，暖心喊話「阿北你不是一個人」。中央社記者裴禛攝 114年1月1日

大批群眾1日下午聚集在台灣民眾黨中央黨部外，為正式宣布請辭黨主席的柯文哲聲援打氣，現場不少支持者難掩激動情緒。中央社記者裴禛攝 114年1月1日