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北檢再對柯文哲提抗告 民眾黨：北檢淪執政黨鷹犬

2024/12/31 19:13（12/31 19:44 更新）
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台灣民眾黨主席柯文哲（後）30日下午交保返回台北住所，隨後換上西裝步出家門，乘車離開。中央社記者趙世勳攝 113年12月30日
台灣民眾黨主席柯文哲（後）30日下午交保返回台北住所，隨後換上西裝步出家門，乘車離開。中央社記者趙世勳攝 113年12月30日
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（中央社記者郭建伸台北31日電）民眾黨主席柯文哲二度交保後，北檢今天再度提出抗告。民眾黨痛批，北檢政治辦案斧鑿斑斑，玩弄司法追殺柯文哲，如今又以「有實質影響力」要繼續押柯文哲，政治意圖昭然若揭，北檢甘願淪為執政黨的鷹犬。

台北地院審理京華城等案，29日裁定民眾黨主席柯文哲加保4000萬元，合計新台幣7000萬元。台北地檢署以柯有實質影響力，交保在外恐影響被告及證人，今天下午5時30分依法提出抗告。

針對北檢二度提出抗告，民眾黨透過聲明痛批，北檢政治辦案斧鑿斑斑，玩弄司法追殺柯文哲、迫害台灣民眾黨，究竟要到何時才肯作罷。

民眾黨指出，北檢從9月開始就設局不讓柯文哲請辭黨主席，如今又以「有實質影響力」要繼續羈押柯文哲，政治意圖昭然若揭。

民眾黨指出，柯文哲已公開允諾會辭去黨主席職務，並同意提高保釋金額及配戴電子監控腳鐐，坦然面對司法，北檢如此擔心柯文哲與證人串證翻供，就是對自己耗盡心力查4個月所寫的起訴書沒有信心。

民眾黨指出，北檢在29日的羈押庭上冷飯熱炒、重複跳針，卻未拿出更多符合羈押要件的具體事證，合議庭的裁定理由已經清楚顯示，起訴書沒有提到許芷瑜涉案情節，且應由檢方傳喚許芷瑜到案，未到案並非羈押柯文哲的理由，但北檢仍一意孤行，不肯罷休。

民眾黨強調，北檢一再提出抗告，甘願淪為執政黨的鷹犬，北檢檢察長王俊力在桃檢二度簽結鄭文燦案，現在想盡辦法要押柯文哲，北檢在總統賴清德主政下司法淪為政治打手，重創民眾對司法信心。（編輯：翟思嘉）1131231

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