柯文哲不予羈押 北院：高額具保、電子監控等方式可替代

（中央社記者劉世怡台北30日電）台北地院今天公布裁定的9項理由，說明前台北巿長、民眾黨主席柯文哲，雖有串證、逃亡之虞，但現階段以高額具保、電子監控、境管及禁止接觸等方式，可作為羈押替代手段。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，26日依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月；台北地方法院先前裁定新台幣3000萬元交保，經台灣高等法院撤銷發回，台北地院重開接押庭，29日深夜裁定柯文哲7000萬元交保並電子監控。柯文哲妻子陳佩琪今天辦保完成，與柯文哲微笑步出法院。

針對柯文哲部分，台北地方法院今天公布裁定，首先指出，檢察官雖指同案被告許芷瑜是經柯文哲指示而逃亡在外，並稱許芷瑜涉案甚深，但是檢方並未指明許芷瑜於本案起訴事實中的涉案情節究竟如何，而且目前本案其他同案被告及證人也未提及許芷瑜在本案的角色，因此不能認為在許芷瑜到案前，即有羈押柯文哲的必要。

第二，檢察官指柯文哲曾為台北市長，現在是民眾黨黨主席，對同案被告、證人具實質影響力，且他在處理民眾黨黨務工作期間，仍會接觸本案證人、證據資料的高度可能；但是依照柯文哲在訊問時所述：「我必須辭掉民眾黨黨主席，否則民眾黨無法運作，但程序也要走完，我希望一個禮拜之內把事情處理好」等語，另參酌在柯文哲辭任黨主席前後，與本案證人「因工作必須而接觸」情形，已經會大幅降低，能否以此認為有羈押必要，則有疑義。

第三，檢察官稱證人陳佩琪與柯文哲是夫妻關係，明顯有勾串可能，但是對於檢察官所指陳佩琪只涉本案的待證事實，柯文哲於訊問時，整體而言也均不爭執，自無依此認為有羈押必要。

第四，檢察官雖提及柯文哲於113年8月15日使用許芷瑜為其申辦的手機門號，設定手機名稱為「羅廷暐」，但是柯文哲與本案辯護人即律師鄭深元聯繫案情時，隨後即表明身分，顯示此部分其無隱匿身分意思。且就算柯文哲與許芷瑜關係密切，此一事實也與勾串共犯、證人不同。

第五，檢察官認為柯文哲與同案被告沈慶京利害關係一致，有高度勾串可能，但是他們就檢察官所指的犯罪嫌疑事實，已經過檢察官於偵查中多次訊問，並就相關疑點加以質問，因此柯文哲與沈慶京供述、答辯是否可採，這部分屬於法院後續證據取捨的事實認定問題，而不能以此認為有羈押柯文哲的必要。

第六，柯文哲雖然擔任政黨領袖具有相當的權勢及影響力，但本案相關重要證人，已經偵查中具結，難僅以位居要職這項原因，即推斷有對證人證詞有實質影響力；因此，以其身分而論，為避免他跟本案其他被告或證人就案情有所討論或指示，而妨害真實發現，已命令除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為；柯文哲也當庭表示絕不與工作人員提及任何攸關本案事項，證人部分也絕不會有私下聯繫行為。

第七，檢察官偵查完備後提起公訴，已清楚指出柯文哲本案涉犯罪嫌之範圍，且提出證據佐證，之後法院審理時，共犯或證人說法若有翻異，則屬證據證明力的判斷問題。依本案具體情形，若以上述情形，即認有羈押柯文哲必要，恐怕過度限制刑事被告的人身自由及防禦權，而有違反比例原則之虞。

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第八，參酌柯文哲涉案情形、犯罪惡性，本案所致法益侵害程度、犯罪所得金額（詳如起訴書犯罪事實欄所載）以及逃亡可能性等因素，認定柯文哲如能向法院提出相當的保證金供擔保，並為相關防逃、禁止不當與同案被告、證人接觸措施，應可達到替代羈押目的，且對柯文哲應有相當程度的心理約束力，而無羈押必要。

第九，為確保日後審理及執行程序的順利進行，考量國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益，權衡對柯文哲名譽權、身體健康及生活狀況影響，對其等居住遷徙自由權受限制程度等情形，有對柯文哲限制出境、出海及限制住居的同時，施以電子腳環、個案手機等科技設備監控的必要。（編輯：張銘坤）1131230