柯文哲付清4000萬元二度交保 戴電子腳環步出法院

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（中央社記者黃麗芸、林長順、陳俊華台北30日電）北院審理京華城等案裁定民眾黨主席柯文哲3000萬元交保，案經發回，改裁定7000萬元交保並電子監控。柯文哲妻子陳佩琪今天辦保完成，與柯文哲微笑步出法院。

柯文哲與陳佩琪搭車返家後，面對現場媒體詢問是否覺得交保金太多、戴電子腳鐐會不會很羞辱等問題，柯文哲都未回應，隨即進入家門。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，26日依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

北檢26日將柯文哲等在押被告移審台北地院，北院訊問後27日凌晨裁定柯文哲3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。北檢不服交保提起抗告，台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院更裁。

北院昨天重開羈押庭，裁定柯文哲交保金由原本新台幣3000萬元，加保到7000萬元，並限制出境、出海及住居，除日常家庭生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人行為。審判長諭知裁定後，即將柯文哲帶回候審室休息。

陳佩琪今天下午1時30分許抵達北院，轉往附近的銀行繳納保金，北院隨後派員對柯文哲加裝電子腳環。完成具保手續後，柯文哲和陳佩琪在民眾黨員陪同下，微笑步出法院，兩人全程都未發一語，在場外小草的吶喊聲援下，乘車離去。

另方面，同案被告威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗起訴移審後，均獲北院裁定交保；北檢同樣提起抗告，案經高院發回，北院昨天重新開庭。

北院昨天諭知沈慶京交保金由原本4000萬元，加保提高6000萬元，共計1億元；應曉薇原交保金1500萬元，加保提高1500萬元，共計3000萬元；李文宗原本交保金1000萬元，加保提高1000萬元，共計2000萬元。

沈慶京等3人均須施以電子監控，並限制出境、出海及住居，除日常家庭生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人行為。沈慶京、應曉薇今天已辦保完畢，先後離開法院。（編輯：蕭博文）1131230