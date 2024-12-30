7000萬元交保後赴新竹探病父 柯文哲：謝謝大家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）台北地院審理京華城等案改裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保並電子監控，柯文哲妻子陳佩琪辦保完成後，柯文哲赴新竹探望住院的父親柯承發。柯文哲離開醫院時說，謝謝大家。

台北地方法院審理京華城等案，原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保。案經發回，改裁定7000萬元交保並電子監控，陳佩琪今天辦保完成。

二度交保後，柯文哲今天晚上6時10分抵達國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院探望柯承發，民眾黨新竹市議員李國璋及新竹市民政處長施淑婷陪同。

柯文哲下車後步入院內，停留至晚上6時44分步出醫院。醫院外有支持者喊「柯文哲加油」，柯文哲未接受媒體訪問。不過，過程中柯文哲說，「謝謝大家」，隨後搭車離去。

李國璋接受媒體訪問表示，柯文哲到病房時，情緒較為平靜，也與柯爸（柯承發）互動，而柯爸也認得出柯文哲，柯爸身體狀況與2、3天前差不多。

施淑婷接受媒體聯訪時指出，希望外界能給柯文哲時間，讓柯文哲能與家人好好相處。

柯文哲之後回新竹老家探望母親何瑞英，約晚間7時50分離開，步出家門時面對記者提問「會不會擔心檢方再抗告」，柯文哲嘆了一口氣、未發言就搭車離去。（編輯：戴光育）1131230