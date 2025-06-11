民眾黨新竹反罷免 黃國昌高虹安鄭正鈐15日同台

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（中央社記者郭建伸台北11日電）民眾黨新竹黨部將於15日舉辦反罷免活動，民眾黨主席黃國昌、遭停職的新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐將同台反罷免。民眾黨新竹市議員李國璋說，藍白合作不只在立法院，在地方也無私合作。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，會後由發言人張彤、新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥等民代舉行記者會。

張彤轉述，黃國昌在黨政會議中宣示，全黨團結挺新竹，對總統賴清德投下不信任。這一仗沒有鬆懈的本錢，民眾黨不僅僅要守住新竹，也要守住台灣的民主，向民進黨恢復一黨專政說不，向賴政府說不。

李國璋表示，這陣子在地方走動，發現最重要的是告訴支持者出門投下不同意罷免票，民眾黨新竹黨部將展開新竹反罷免行動，首場15日下午於新竹火車站舉行，包含黃國昌、高虹安、新竹代理市長邱臣遠等人都會出席。

李國璋說，15日的反罷免活動也已經公開邀請新竹市國民黨立委鄭正鈐，另因時間關係，將於下一個場次再邀請新竹縣國民黨立委林思銘，這象徵藍白合作不只在立法院，在地方也會無私合作。

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張彤批評，民進黨之前假惺惺稱大罷免是公民團體發起，現在直接不演，將罷免總部直接設在民進黨新竹市黨部，根本是民進黨2022年選輸新竹市長後的低劣政治操作。高虹安是新竹市民一票票選出來的縣市首長，民眾黨絕對會向罷免說不，不讓民進黨得逞。

此外，張彤也轉述，黃國昌在黨政會議中強調，關於8月23日重啟核三公投，全黨黨公職沒有人可以置身事外，將在14日舉辦北部場的種子講師培訓，21日、22日於高雄和台中舉行，由政策會執行長賴香伶、國家治理學院主任翟本喬親自授課。（編輯：萬淑彰） 1140611