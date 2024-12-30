加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解全球大選年》歐洲右轉、川普回鍋 10億人投票後世界如何變化？
首頁 / 政治
京華城案
新聞專題
京華城案2/300
首頁 / 政治

柯文哲7000萬元交保 北檢：將依法提出抗告

2024/12/30 17:45（12/30 18:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地方法院審理京華城等案，裁定民眾黨主席柯文哲（前）新台幣3000萬元交保，案經發回，改裁定7000萬元交保並電子監控。圖為柯文哲與妻子陳佩琪（右）30日下午離開北院後返回家中。中央社記者趙世勳攝 113年12月30日
台北地方法院審理京華城等案，裁定民眾黨主席柯文哲（前）新台幣3000萬元交保，案經發回，改裁定7000萬元交保並電子監控。圖為柯文哲與妻子陳佩琪（右）30日下午離開北院後返回家中。中央社記者趙世勳攝 113年12月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北30日電）台北地方法院審理京華城案，日前裁定柯文哲3000萬元交保，經高院發回，北院昨天裁定柯文哲加保4000萬元，合計7000萬元。台北地檢署下午5時20分收到裁定書，表示將依法提起抗告。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，26日起訴柯文哲等11人，全案移審後，北院裁定柯文哲新台幣3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗除先前200萬元外，加保800萬元，均限制出境、出海、住居。

北檢對柯、沈、李、應4人交保裁定提起抗告，彭振聲部分則不抗告。台灣高等法院審理撤銷原裁定，發回北院更裁。

北院昨天重開羈押庭，裁定柯文哲交保金加保到7000萬元、沈慶京加保到1億元、應曉薇加保到3000萬元、李文宗加保到2000萬元，4人均限制出境、出海及住居，除日常家庭生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人行為。

合議庭諭知，柯文哲等4人具保後須施以電子監控，即執行配戴電子腳環並發放每人個案手機，須每天晚上8時至10時拍照與監控中心聯繫，期間不能靠近海岸及機場。

沈慶京、應曉薇、柯文哲下午陸續完成交保手續，離開北院，李文宗也在傍晚5時35分交付保證金，並配戴電子腳環，離開台北地院。

北檢已於下午5時20分左右收到北院裁定書，北檢表示，檢察官收到裁定書後，將依法提出抗告。（編輯：蕭博文）1131230

延伸閱讀
北院再開羈押庭 柯文哲沈慶京應曉薇等4人均加保、電子監控柯文哲加保4000萬元 林國成：陳佩琪與柯家自籌柯文哲7000萬元交保 創政界被告金額最高柯文哲稱辭民眾黨主席讓黃國昌幫忙 張啓楷：待討論再定奪京華城等案重開羈押庭 李文宗：早已被民眾黨切割
柯文哲
台北地院裁定出爐 說明柯文哲不予羈押理由柯文哲7000萬元交保 陳佩琪籌款到北院辦手續
沈慶京
不滿遭沈慶京誣陷索賄 林欽榮：提告捍衛清譽北院重開羈押庭 沈慶京：海外無資產或居留權
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
柯文哲付清4000萬元二度交保 戴電子腳環步出法院
27
更多編輯台推薦新聞：