京華城案加保到3000萬元 應曉薇離開北院

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（中央社記者林長順台北30日電）台北地方法院審理京華城案原裁定國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保，經高院發回，北院29日裁定應曉薇加保到3000萬元，並配戴電子腳環。應曉薇今天下午完成交保手續，離開北院。

另外，涉案的威京集團主席沈慶京被法官諭知新台幣1億元交保，下午也辦完交保手續離開北院。民眾黨主席柯文哲、前台北市長辦公室主任李文宗的辦保程序仍在進行中，最晚必須在傍晚5時完成具保手續。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，26日依起訴柯文哲等11人，北院裁定柯文哲3000萬元交保、沈慶京4000萬元交保、應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、李文宗除了先前200萬元外，加保800萬元，均限制出境、出海、住居。

北檢對柯、沈、李、應4人交保裁定提起抗告，彭振聲部分則不抗告。台灣高等法院審理撤銷原裁定，發回北院更裁。

北院昨天重開羈押庭，裁定柯文哲交保金加保到7000萬元、沈慶京加保到1億元、應曉薇加保到3000萬元、李文宗加保到2000萬元，4人均限制出境、出海及住居，除日常家庭生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人行為；如未能於今天下午5時前具保，應予羈押。

合議庭諭知，柯文哲等4人具保後須施以電子監控，即執行配戴電子腳環並發放每人個案手機，須每天晚上8時至10時拍照與監控中心聯繫，期間不能靠近海岸及機場。若不服裁定，可10天內提出抗告。北檢指出，等收到裁定理由後，研議是否提出抗告。（編輯：張銘坤）1131230