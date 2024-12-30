北院裁定柯文哲7000萬交保 民眾黨表遺憾將捍衛清白

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（中央社記者陳俊華台北30日電）北院29日裁定民眾黨主席柯文哲7000萬交保、須電子監控。民眾黨表示遺憾，北檢絲毫不掩飾政治辦案的企圖，打擊第三勢力，會全力支持柯文哲捍衛清白；至於柯文哲請辭黨主席一事，將依黨章儘速召開臨時中央委員會處理。

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭起訴，北院先前裁定新台幣3000萬元交保。案經高院發回更裁，北院29日深夜裁定柯文哲7000萬交保，並須電子監控。

台灣民眾黨透過媒體群組表示，針對地院重新裁示結果，增加具保金額、電子監控等措施，再次表示遺憾。民眾黨強調，柯文哲已多次表達毫無逃亡動機，且原先裁定的保釋金金額已帶來沉重負擔，如今卻增加金額達7000萬元，無疑是再次加重財務負擔。

民眾黨說，檢方不斷以「柯主席會與黨公職串證」為由，假定、臆測未來會有證人因柯文哲而翻供，不惜用侵害人權的作法，就是要羈押柯文哲來鞏固證詞，卻忽略證人作證早已具結，如此輕易推翻證詞，也正說明北檢先射箭再畫靶，押人取供、羅織罪名。

民眾黨表示，檢方開庭時請庭上要「抽離」政治思維，自己卻滿口「政治語言」，更用大動作約談民眾黨公職方式，限縮民眾黨的運作與發展，難以接受。

民眾黨指出，柯文哲為維護台灣民主發展，不讓第三勢力被侵害，清楚表明有意請辭，但辭職信竟從9月開始，因檢方拒絕而遲遲無法寄出。檢方現在又以柯文哲對民眾黨有實質影響力、有串證疑慮，想繼續羈押柯文哲，此舉就是政治力介入的鐵證。

民眾黨說，北檢絲毫不掩飾政治辦案的企圖，以抄家滅黨的方式，不僅想關押柯文哲，更是想打擊第三勢力，藉由司法之手，讓台灣政治掀起寒蟬效應，排除政治異己。

民眾黨表示，面對北檢政治掛帥，重創台灣司法威信，侵蝕台灣民主法治基礎，民眾黨絕對不會屈服，會全力支持柯文哲捍衛清白，也不容台灣社會民主法治的根基被北檢任意踐踏。

另外，針對柯文哲公開表達辭去民眾黨主席一事，民眾黨說，深知柯文哲不希望因政治迫害而影響黨務運作，後續一切程序會依照民眾黨黨章進行，將儘速召開臨時中央委員會處理相關事宜。（編輯：林克倫）1131230