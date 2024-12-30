柯文哲7000萬元交保 陳佩琪籌款到北院辦手續

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、林長順台北30日電）北院昨天裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保、須電子監控。柯文哲妻子陳佩琪今天下午1時38分現身北院，全程未發一語，稍晚完成繳納保金等相關手續，柯文哲即可離去。

北院昨天深夜諭知柯文哲交保後，即將柯文哲等4名被告帶回候審室休息；陳佩琪今天抵達北院報到後，轉往附近的銀行繳納保金，待確認繳足保金後，北院將派員對柯文哲加裝電子腳環，待電子監控設備及限制出境出海等程序完備後，即會讓柯文哲離開法院。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，26日依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

北院裁定在押被告柯文哲3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗除了先前200萬元外，加保800萬元，均限制出境、出海、住居。

北檢27日晚間對柯、沈、李、應4人交保裁定提抗告，彭振聲部分則不抗告。台灣高等法院審理後撤銷原裁定，發回北院更裁。

北院昨天重開羈押庭，裁定柯文哲交保金由原本新台幣3000萬元，加保到7000萬元、沈慶京加保到1億元、應曉薇加保到3000萬元、李文宗加保到2000萬元，4人均限制出境、出海及住居，除日常家庭生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人行為；如未能於今天下午5時前具保，應予羈押。

合議庭諭知，柯文哲等4人具保後須施以電子監控，即執行配戴電子腳環並發放每人個案手機，須每天晚上8時至10時拍照與監控中心聯繫，期間不能靠近海岸及機場。若不服裁定，可10天內提出抗告。北檢指出，等收到裁定理由後，研議是否提出抗告。（編輯：蕭博文）1131230