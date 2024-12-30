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北院裁定柯文哲7000萬交保 黃國昌：努力籌保證金把主席救出來

2024/12/30 11:45（12/30 12:09 更新）
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民眾黨主席柯文哲（中）27日交保返家，28日下午從台北住所外出，大批媒體堵訪。中央社記者裴禛攝 113年12月28日
民眾黨主席柯文哲（中）27日交保返家，28日下午從台北住所外出，大批媒體堵訪。中央社記者裴禛攝 113年12月28日
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（中央社記者陳俊華台北30日電）北院29日裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保、須電子監控。民眾黨立委黃國昌今天表示，柯文哲家人和民眾黨公職正持續努力中，目標很明確，下午5時前要籌出保證金，「把主席救出來」。

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭起訴，北院先前裁定新台幣3000萬元交保。案經高院發回更裁，北院29日深夜裁定柯文哲7000萬元交保，並須電子監控；如未能於30日下午5時前具保，應予羈押。

黃國昌上午受訪時表示，對柯文哲和家人、民眾黨來說，這是非常沉重的負擔，但從昨天開始到目前為止，柯文哲的家人跟民眾黨主要的黨公職持續努力中，今天目標很明確，下午5時之前要籌出增加的保證金，「把主席（柯文哲）救出來」。

民眾黨立委林國成受訪時說，之前柯文哲交保的3000萬元，是黃國昌太太所有的積蓄，不願意讓其他人去籌錢，才借給柯文哲；現在又要補4000萬元，因此先問柯文哲妻子陳佩琪還有多少現金可以領，因為柯家帳號有部分已經被扣押，要先看能領多少。

林國成表示，民眾黨公職人員昨晚已決議，幾個立委每人去籌500萬元、各自去借錢，是自動自發，「我自己也分配到500萬元」，預定今天中午12時前完成具保作業。

民眾黨立委吳春城指出，多出來的4000萬元保釋金，昨晚在場立委互相協商、自動認捐，「湊一湊應該接近目標」，最後會由民眾黨秘書長周榆修統籌處理、調度，大家都在待命中，「一定要中午前（交保），主席在裡面我們一刻都不心安」。

媒體詢問，柯文哲是否在庭中表達辭意、「欽點」由黃國昌幫忙黨務。黃國昌重申，今天對民眾黨來講只有一件重要的事，就是救出主席。

林國成表示，柯文哲是請黃國昌來幫忙，沒有欽點的意思，因為要經過中央委員會、走一定的程序，但是柯文哲的建議會納入考慮；且現在民眾黨有3名緊急應變小組召集人、也各有分工，黃國昌本來就是其中之一，要單獨代理還是3人共同負責，還是由黨內做最後決定。

吳春城說，昨天柯文哲的意思是請黃國昌來處理，「他沒有講代理」，因為黨主席辭職後要改選，黨內有一定程序；但中央委員會再交換意見，是否要再挽留柯文哲，大家要進一步討論。（編輯：謝佳珍）1131230

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