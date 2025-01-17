高虹安停職署名竹市長送春聯 議員批乞丐趕廟公

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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市政府近期發送新竹市代理市長邱臣遠署名的「幸福安康」春聯，停職中的高虹安也自行印發署名新竹市長的「蛇馬攏安」春聯。民進黨新竹市議員批評這是「乞丐趕廟公」。

民眾黨新竹黨部主委李國璋今天表示，高虹安自行出資印製6000份春聯，即日起可在他的服務處及國民黨新竹市副議長余邦彥、國民黨竹市議員陳慶齡服務處免費索取。

竹市府日前發布新聞稿指出，今年市府印製18.7萬份春聯，8日起透過鄰里系統發送至各家戶。

近日有民眾黨、國民黨竹市議員協助發放署名「新竹市長高虹安」的春聯，引發熱議。

民進黨竹市議員楊玲宜今天向中央社記者表示，高虹安無視一審涉貪案被判有罪遭停職的事實，高調地以市長姿態出席市府各局處尾牙，甚至印製春聯發送，對邱臣遠是「乞丐趕廟公」、喧賓奪主。

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民進黨竹市議員劉彥伶指出，高虹安印製春聯署名「新竹市長」，會讓人誤以為高虹安現在還能行使市長職權，但實際上高虹安是停職狀態。

新竹市民政處長施淑婷上午表示，竹市府所發放賀歲春聯是邱臣遠的春聯，高虹安在受邀出席活動時有許多民眾希望能夠索取高虹安的春聯，因此高虹安才自行少量印製，不是由竹市府所印製。（編輯：戴光育）1140117