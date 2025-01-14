黃國昌投入黨主席補選 謝立功：勇於承擔值得支持

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（中央社記者陳俊華台北14日電）民眾黨2月15日將補選黨主席，民眾黨立委黃國昌宣布參選。民眾黨前秘書長謝立功今天表示，黃國昌第一時間就勇於承擔，各方面條件非常值得大家支持；很樂意與黃國昌碰面，「與其我約他，不如他約我」。

台灣民眾黨前主席柯文哲請辭後，2月15日將補選黨主席。民眾黨代理主席黃國昌上午以「壯大台灣第三勢力、團結民眾堅定前行」為題，在臉書發文宣布投入民眾黨主席補選，黃國昌說明，當權者鋪天蓋地迫害柯文哲時，「我沒有事不關己的空間、更沒有畏懼退縮的權利」。

謝立功下午舉行「民眾黨未來路線與第三勢力發展」座談會，談及黃國昌宣布參選黨主席，謝立功受訪時表示，「很好啊，勇於承擔」，本來以為黃國昌的動作會做得慢一點，但在第一時間就表態；最重要的是2026的選舉，早點把主席定下來，未來要做的事情非常多。

謝立功指出，前立委蔡壁如一直想跟黃國昌約碰面，選前約是誠意、選後約是態度，不管選前、選後都該討論一下。至於是否會與黃國昌約碰面，謝立功回應，很樂意約時間，選前如果黃國昌比較忙，也不急著碰面，「與其我約他，不如他約我」。

謝立功提到，蔡壁如目前比較保留、沒有表態要選黨主席，看起來只有黃國昌要選；如果民眾黨中央委員林富男沒有要選的話，黃國昌各方面條件非常值得大家支持，這時不是去搶主席位子，是承擔主席的重責大任。

謝立功指出，今天的座談會是第一場，未來中、南、東部都會辦；很多支持者不是黨員，由黨部來辦座談不是那麼恰當，很多人對黨有不同意見，希望台灣有強大的第三勢力，「這是我的重責大任、給自己的期許，該做的事要做」。

至於2026年地方選舉，黃國昌是否適合選新竹，謝立功表示，不管哪裡黃國昌絕對是活棋，也可以帶動士氣，九合一選舉不只縣市議員，主席出征對2026全台選情都能大大加分。

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謝立功談及，2028還太遙遠，藍白合時有些不太愉快，可以先從2026合作談起，在野黨合作監督執政黨，在學理上是必然；「某些議題、法案上，為什麼不能跟民進黨合作？」不是永遠執政黨提出就反對，為反對就反對，不是第三勢力該採取的態度。

外界嘲諷黃國昌是「專業關燈手」，謝立功強調，過去有過去歷史，可能有段不為人知的過程，未來如何把民眾黨做更好，相信黨代表、中央委員、中評委可以給黃國昌很多建議，且全台有近50名地方民代、公職，「絕對不會走跟時力一樣的路」。（編輯：張若瑤）1140114