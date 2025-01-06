柯文哲遭指帶不明金錢回家 陳佩琪要告許富舜鄭淑心

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（中央社記者陳俊華台北6日電）台北地院審理京華城案2度裁定羈押禁見前台北市長柯文哲，柯文哲昔日輔選幹部許富舜、鄭淑心接連提出指控，柯文哲帶不明金錢回家及近期有人反映，捐款沒有拿到收據。柯文哲妻子陳佩琪今天說，兩人污衊她收受政治獻金未申報，將提告刑事加重毀謗罪和民事求償。

2014年曾協助柯文哲競選台北市長的醫師許富舜日前在陳佩琪臉書留言指出，2014年他為柯文哲建置線上政治獻金電子金流系統，當時認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作團隊，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓」。不過，這則留言已刪除。

自由時報今天報導，2014年台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心昨天再開「第二槍」，指柯文哲當年還在與民進黨初選時，她所募到的錢都親自交給陳佩琪，近期有人反映，當時捐款卻沒拿到收據。

陳佩琪上午在臉書發文表示，有關許富舜和鄭淑心污衊她在2014年收受政治獻金未申報一事，她已委由律師發出存證信函，24小時後提告刑事之加重毀謗罪和民事求償。

另外，報導指出，許富舜說「可以問（牙醫）史書華，他一直不爽他捐的10萬不見了」；史書華則回應：「沒有收據，監察院也沒有申報。」

陳佩琪說，昨天被提到的史書華捐贈新台幣10萬元，是在2014年5月20日確有其事，當時會計在5月28日寄出收據，並在5月30日去電詢問是否收到，收據編號為「10330161800002800000」。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪時表示，這種虛偽不實的陳述，陳佩琪會依照法定程序主張權利；過10年後才配合民進黨追殺柯文哲，出來講這些有的沒的，司馬昭之心路人皆知。（編輯：蘇志宗）1140106