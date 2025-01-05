陳佩琪批共識決為串證可笑 議員指柯文哲傳訊息串供疑點

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北地院審理京華城案二度裁定羈押禁見前台北市長柯文哲。柯妻陳佩琪認為「講共識決代表串證」說法可笑；北市議員林延鳳今天說，柯去年傳訊陳智菡找替死鬼「也是一種串供」。

陳佩琪昨天在臉書發文表示，之前就提及，柯文哲親口和自己說過沒參與京華城任何一場決策會議，是經都審委員會討論才做出決議。

她認為，都委會獨立行使職權，並非市長一人關起門來決定，所謂「共識決」是會議決議方式，怎麼能叫串證，若講「共識決」就是串證，這種說法實在有夠可笑。

對此，民進黨市議員林延鳳今天透過媒體群組表示，議會京華城專案調查小組去年4月24日才成立，但柯文哲去年4月28日就傳簡訊給民眾黨立法院黨團主任陳智菡，稱京華城案從未進過市長室，且全部都要前台北市副市長彭振聲負責等內容，「這不僅是說謊、也是一種串供」。

林延鳳認為，前台北市都發局長林洲民和前台北市副市長林欽榮等人，過去都曾在市長室會議告訴柯文哲，京華城案根本就不應放寬容積，這是違法行為，質疑柯文哲明明都知道，為何還做了。

況且議會專案調查小組都還沒正式啟動調查，柯文哲就定調所有責任都要彭振聲負責，林延鳳指出，若柯文哲認為京華城案沒問題，又為何需要彭振聲負責，為何那麼害怕被調查。

她說，可見柯文哲在去年4月就知道京華城案有違法疑慮，所以想找替死鬼彭振聲，如果這不是串供，什麼才是串供。

林延鳳表示，陳佩琪的發文就只是情緒性宣洩，對於柯文哲涉及相關違法事宜和證據，完全無法提供令人相信的說明，令人感到遺憾。（編輯：方沛清）1140105