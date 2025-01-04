朱立倫響應白營上街 藍：攸關司法正義無關柯文哲個人

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）前民眾黨主席柯文哲再遭羈押禁見，民眾黨11日將號召支持者上街，國民黨主席朱立倫也發文響應。國民黨智庫副執行長凌濤今天說，朱立倫是鼓勵包括黨籍立委、縣市議員、支持者的參與，因為這項遊行不是關乎柯文哲或任何個人，而是台灣司法正義能不能存在的關鍵。

民眾黨代理黨主席黃國昌3日表示，民眾黨將於11日司法節總動員集結，號召公民對民進黨與總統賴清德發出怒吼。朱立倫透過臉書響應，並表示全力支持所有上街抗議綠色威權、拒絕台灣民主倒退、譴責司法淪為執政者政治迫害武器的朋友。

但朱立倫此舉也引發部分黨內的質疑，國民黨籍台北市議員游淑慧認為，遊行不該限縮到挺個人，黨中央的立場要清楚，不然身為台北市議員立場會尷尬。

凌濤今天表示，柯文哲當然要面對自己的案件，但台灣的司法從高度針對、差別待遇到偵查公開，讓朱立倫決定站出來，力挺白營在11日的遊行。

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凌濤也說，朱立倫在社群平台上大聲呼告，就等於鼓勵包括黨籍立委、縣市議員、支持者的參與，因為這項遊行不是關乎柯文哲或任何個人，而是台灣司法正義能不能存在的關鍵。

身兼國民黨文傳會主委的立委李彥秀說，面對綠色威權巨獸，台灣人民必須站出來，「今天保持沉默，明天將沒有人能為我說話」。在面臨綠色法學與自由民主的選擇，獨立不受政治干預的司法體系，才是台灣應該前進的道路。（編輯：黃瑞弘、楊蘭軒）1140104