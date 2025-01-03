柯文哲再遭羈押禁見 黃國昌號召1/11司法節上街頭

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（中央社記者郭建伸台北3日電）民眾黨代理黨主席黃國昌今天表示，從大法官人事同意權到京華城案，民進黨把黑手伸進司法毫不遮掩，檢察官更成為執政黨鷹犬，民眾黨將於11日司法節總動員集結，號召公民對民進黨與總統賴清德發出怒吼。

北院審理京華城等案，2日晚間第三度召開羈押庭，裁定前民眾黨主席柯文哲等4人羈押禁見。民眾黨代理黨主席黃國昌今天偕黨秘書長周榆修與立法院黨團成員舉行記者會，高喊「還我司法正義，人民怒吼集結」、「111，錠孤枝」等口號。

黃國昌表示，1月11日是台灣的司法節，但過去政府高層、司法院、法務部辦擦脂抹粉的官方活動，對提升司法信心毫無幫助，而民進黨更赤裸把政治黑手伸進司法；前陣子大法官人事同意權審查，民進黨清楚告訴法律人，他們要的是奴才，不是人才，要的是聽從黨意的大法官，而不是有勇氣、骨氣說真話批評當權者的大法官。

黃國昌指出，不僅是憲法法庭，民進黨把黑手伸進檢調毫不遮掩，昨天前民眾黨主席柯文哲羈押庭開庭前，北檢直接對媒體放話說會不斷抗告，若有在北院旁聽庭審的公民，都可感受到承審法官的心累與無奈。

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黃國昌抨擊，台灣的檢察官什麼時候變成可怕的鷹犬、政治打手，民進黨主政8年以來，司法被民進黨踐踏到體無完膚，今年1月11日民進黨已沒資格慶祝司法節。

黃國昌表示，民眾黨1月11日將全黨上下將全台總動員集結，並呼籲公民上街，要求政府還民眾司法正義。他強調，1月11日活動不是為了柯文哲個人，而是為了每一名遭到司法操控的被害人，要號召所有遭到綠色威權踐踏的台灣公民勇敢站出來。

黃國昌也說，昨天深夜決議集結時，本來打算申請凱道路權，但後來發現凱道已經被借走，因此改借自由廣場牌樓外的中山南路路權。（編輯：蘇龍麒）1140103